Internacional x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

O Internacional recebe o Cruzeiro neste domingo (6), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado somou um ponto em um jogo disputado e, portanto, está em 10º lugar. Por outro lado, o Cabuloso venceu seu confronto na primeira rodada e, assim, ocupa a quarta colocação. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Internacional

O Colorado chega com três empates consecutivos – contra o Grêmio, pela final do Gauchão, que deu o título para o Inter. Posteriormente, enfrentou o Flamengo na estreia do Brasileirão, no Maracanã, onde o placar ficou em 1 a 1 e, por fim, na última quinta-feira (3), buscou empate com o Bahia, fora de casa, pela estreia na Copa Libertadores: 1 a 1 também. Agora, em casa, quer conquistas os primeiros três pontos no torneio nacional.

Para o duelo, então, o técnico Roger Machado segue com alguns desfalques: Sergio Rochet, Bruno Trabata, Victor Gabriel e Bruno Gomes. Todos no departamento médico. Por outro lado, Juninho e Vitão devem entrar em campo após problemas na partida pela Libertadores.

Como chega o Cruzeiro

O Cabuloso vem de uma vitória e uma derrota para o confronto. Afinal, iniciou o Brasileirão com o pé direito ao bater o Mirassol por 2 a 1, no Mineirão, mas estreou com derrota na Copa Sul-Americana para o Unión de Santa Fe por 1 a 0 na Argentina. Em quarto lugar na tabela do torneio nacional, a Raposa quer seguir no G4 da competição.

Para o duelo, o técnico Leonardo Jardim poderá contar com Gabigol, que agora aguarda a sentença do julgamento sobre o caso de doping. A dúvida fica por conta da presença de Matheus Pereira, que está aguardando o nascimento do filho e desfalcou nos últimos jogos do clube fora de casa. Dinenno, aliás, segue fora da equipe.

INTERNACIONAL X CRUZEIRO

Brasileirão-2025 – 2ª rodada

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Data e horário: domingo, 06/04/2025, às 18h30 (de Brasília)

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick e Wesley; Enner Valencia. Técnico: Roger Machado

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Gamarra (Jonathan Jesus) e Villalba; Walace (Lucas Romero) e Matheus Henrique; Wanderson, Dudu, Kaio Jorge e Gabigol. Técnico: Leonardo Jardim

Árbitro:Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)

VAR: Daiane Muniz (SP)

Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

