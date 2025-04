Everton e Arsenal ficam no empate na abertura da 30ª rodada inglesa

Arsenal e Everton empataram em 1 a 1 na manhã deste sábado, 5/4, no jogo que abriu a 30ª rodada do Campeonato Inglês. Os times tiveram o mérito de atuarem ofensivamente, mas foram muito mal nas finalizações. O Arsenal saiu na frente com um gol de Trossard no primeiro tempo. Na etapa final, logo no início, Ndiaye, de pênalti, deixou tudo igual. O Arsenal jogou sem o zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães, que está lesionado e somente voltará na próxima temporada.

O Arsenal, assim, mantém a vice-liderança, mas está bem distante do quase campeão Liverpool, com 73 pontos. Porém, pode ver o terceiro colocado, Nottingham Forest, se aproximar. Afinal, os Gunners chegam aos 62 pontos, e o Nottingham ainda joga na rodada e tem 57 pontos.

Arsenal em vantagem no 1º tempo

O primeiro tempo foi bem amarrado. Em casa, o Everton tentou buscar o gol com cruzamentos, mas finalizou mal. Tanto que não teve um chute ao alvo em 45 minutos. Na melhor chance, após um dos muitos cruzamentos, O’Brien entrou desmarcado na segunda trave, mas chutou sem direção, praticamente tirando a bola como se fosse um zagueiro do Arsenal. Já os visitantes tentavam contra-ataques. Em um deles, Sterling recebeu na sua intermediária, avançou e rolou para Trossard, na área pela esquerda. O chute foi cruzado no canto esquerdo de Pickford.

De pênalti, Everton empata no segundo tempo

No segundo tempo, logo no primeiro ataque, Harrison foi derrubado bisonhamente na área por Lewis-Skelly. Pênalti que Ndiaye cobrou no canto esquerdo do goleiro Raya, que foi para o outro canto. O jogo seguiu equilibrado, mas com o Arsenal mais eficaz nas finalizações, que pararam nas defesas do goleiro Pickford. Na melhor chance, Martinelli mandou uma bomba que o titular da seleção inglesa mandou para escanteio.

Jogos da 31ª rodada do Inglês

Sábado (5/4)

Everton 1×1 Arsenal

10h55 – Ipswich x Wolverhampton

11h – Crystal Palace x Brighton

11h – West Ham x Bournemouth

13h30 – Aston Villa x Nottingham Forest

Domingo (6/4)

9h55 – Tottenham x Southampton

10h – Brentford x Chelsea

10h – Fulham x Liverpool

12h30 – Manchester United x Manchester City

Segunda-feira (7/4)

16h – Leicester x Newcastle – 16h

