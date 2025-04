Musiala sofre ruptura muscular e pode desfalcar o Bayern até o fim da temporada

O Bayern de Munique ganhou um importante desfalque para a sequência da temporada. Afinal, o jovem Musiala sofreu uma ruptura muscular na coxa esquerda na última sexta-feira, na vitória por 3 a 1 sobre o Augsburg, pela 28ª rodada da Bundesliga.

Um dos destaques do time bávaro, Musiala não estará em campo nos jogos contra a Inter de Milão pelas quartas de final da Champions. Contudo, a situação pode ser ainda pior, uma vez que a lesão é considerada grave e ele pode desfalcar o Bayern no restante da temporada. Assim, perderia a reta final da Bundesliga, onde a equipe lidera com folga, e a sequência da Liga dos Campeões, caso passe dos italianos.

Os alemães iniciam a luta por uma vaga na semifinal da Liga dos Campeões nesta terça-feira (8), quando recebe a Inter na Allianz Arena, em Munique. Os dois times voltam a medir forças no dia 16, quando se enfrentam no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão.

No dia 15 de junho, o Bayern de Munique estreia no Mundial de Clubes da Fifa. O primeiro jogo será diante do Auckland City, da Nova Zelândia. Benfica (POR) e Boca Juniors (ARG) completam o Grupo C da competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.