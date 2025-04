Decepções e destaques da rodada inicial da Libertadores

Botafogo e Fortaleza foram as grandes decepções na estreia dos clubes brasileiros na Libertadores da América. Atual campeão, o Glorioso fez um jogo acomodado e desconcentrado com a Universidad de Chile, em Santiago, e perdeu por 1 a 0, de forma merecida. Em nenhum momento, aliás, a equipe dirigida por Renato Paiva mostrou bom futebol e deixou os torcedores decepcionados e preocupados.

O Fortaleza, mesmo atuando diante de sua torcida, que lotou o Castelão, levou um baile do Racing. Afinal, o time argentino venceu com enorme facilidade por 3 a 0. O time de Vojvoda não foi páreo para o atual campeão da Copa Sul-Americana, que poderia, aliás, ter feito um placar bem mais elástico.

Além disso, até os três brasileiros que venceram na estreia tiveram atuações que em nada empolgaram. São Paulo, Palmeiras e Flamengo pelo menos conseguiram importantes triunfos fora de casa, sobre Talleres, na Argentina, Sporting Cristal, no Peru, e Deportivo Táchira, na Venezuela, respectivamente.

Digna de elogios foi somente a partida entre brasileiros. Bahia e Internacional fizeram, portanto, um jogo muito movimentado, ofensivo e emocionante em Salvador. O placar de 1 a 1 refletiu o equilíbrio do confronto, interessante do primeiro ao último minuto.

É claro que seria cedo para previsões, mas, em se tratando do futebol brasileiro, a tendência é que a maioria das equipes avance às oitavas. E isso não chega a ser um grande mérito em consequência da enorme diferença de orçamento para quase todos os demais rivais sul-americanos. Sem dúvida, felizmente, a bola tem seus mistérios, mas, com dinheiro para investir, as surpresas costumam ser bem mais raras. Que o digam os campeões dos últimos anos…

