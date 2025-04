Thomas Müller anuncia a sua saída do Bayern após 25 anos com os Bávaros

Uma verdadeira lenda do futebol, ainda em atividade, deve deixar o Bayern de Munique. O atacante Thomas Müller, de 35 anos, anunciou que vai encerrar a carreira no fim desta temporada. Assim, o jogador que se formou ainda criança no clube alemão – e nunca defendeu outra agremiação , além de ter grande história com a seleção da Alemanha – deve se despedir causando forte emoção. Afinal, são 25 anos vestindo as cores dos Bávaros, com papel fundamental nas conquistas do clube, que não foram poucas.

Até o momento, Thomas Müller ostenta 743 partidas pelo Bayern (recordista) marcando 247 gols e com 220 assistências. Em gols, é o terceiro maior artilheiro, atrás de Gerd Müller (570) e Lewandowski (344).

O jogador publicou o anúncio nas redes sociais, ressaltando que a decisão foi do Bayern. A ideia é estender o contrato do atleta – que termina em junho deste ano – para que ele possa disputar o Mundial de Clubes. A competição vai de 15 de junho a 13 de julho. E aí sim Thomas Müller teria o seu jogo de despedida.

“O clube decidiu não negociar um novo contrato. Mesmo que isso não estivesse de acordo com meus desejos pessoais, é importante que o clube siga suas convicções”, declarou.

Raio X de Thomas Müller

Nascido em 13/9/1989, na cidade de Weilheim in Oberbayern, no sul da Alemanha, a 641 km da capital Berlim, Thomas Müller ingressou no clube em julho de 2000, aos 10 anos de idade. Tornou-se um dos maiores craques da história não apenas do Bayern, mas do país, defendendo a seleção alemã em quatro Copas do Mundo.

Atuou em 131 jogos, fez 45 gols e 41 assistências na equipe nacional. Assim, é o terceiro atleta que mais vestiu a camisa da seleção da Alemanha, atrás apenas de Lothar Matthäus, que esteve em 150 jogos e Klose, que tem 137 partidas. Além disso, Müller é o quinto maior artilheiro da seleção alemã. Ao marcar 45 gols, empatou no ranking com o centroavante Rummenigge.

