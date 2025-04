James Rodríguez atraiu os holofotes no Campeonato Mexicano ao “ficar pistola” com o árbitro após sofrer uma falta durante a partida entre o Leon, sua equipe, e o Querétaro, disputada na última sexta-feira (4).

Indignado com o fato de árbitro não punir o adversário com cartão amarelo, o meia-atacante colombiano jogou sua chuteira no gramado. O episódio aconteceu quando o placar apontava empate em 1 a 1 e a partida já caminhava para sua reta final.