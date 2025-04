Como mandante, Corinthians defende tabu de 18 anos e soberania contra Vasco em Itaquera

Em busca de uma resposta imediata aos seus torcedores após estrear em casa com derrota na Libertadores, o Corinthians enfrenta o Vasco na Neo Química Arena neste sábado (5), às 18h30, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o foco em acertar o problema crônico na defesa (são 23 gols sofridos na temporada) e, assim, retomar os trilhos que o levaram ao título do Paulistão frente ao rival Palmeiras, o Timão tem a seu favor o retrospecto positivo como mandante diante do clube de São Januário.

Na condição de mandante, a equipe paulista, aliás, ostenta longa invencibilidade de 18 anos frente ao Cruz-Maltino. Em casa, não perde para o adversário desde 2007. Naquela ocasião, os visitantes levaram a melhor por 1 a 0 no Pacaembu, na penúltima rodada do Brasileirão – o Timão sofreu o rebaixamento naquele ano.

Contudo, de lá para cá, o Corinthians passou a se impor no confronto e não voltou a dar ao Vasco o gostinho do triunfo como visitante. Ou seja, os cariocas ainda não sabem o que é vencer na Arena em Itaquera. Após o fatídico encontro para os paulistas, foram 13 jogos em que o Timão foi mandante: dez vitórias e três empates.

Aproveitamento do Corinthians sobre o Vasco, em Itaquera

Na Neo Química Arena, então, a soberania corintiana é ainda mais notória. Desde a construção da arena, em 2014, foram sete jogos, com seis vitórias paulistas e um empate. Um aproveitamento de 90,47%.

Na última vez que as equipes mediram forças em Itaquera, os comandados de Ramón Díaz confirmaram a grande fase e venceram por 3 a 1. Gustavo Henrique e Rodrigo Garro (duas vezes) anotaram os gols daquele triunfo na 35ª rodada do Brasileirão.

Além do incômodo jejum, o Cruz-Maltino chega para o jogo deste sábado pressionado por um bom resultado após deixar a vitória escapar contra o Melgar, no Peru, pela Sul-Americana. A equipe carioca chegou a abrir 3 a 1, mas sucumbiu na bola aérea e estreou apenas com empate por 3 a 3 no torneio continental. Já na estreia pelo Brasileirão, a equipe dirigida por Fábio Carille derrotou o Santos por 2 a 1 de virada.