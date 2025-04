Brasil faz amistoso contra EUA neste sábado, em Los Angeles

A Seleção Feminina doBrasil entrará em campo pela primeira vez em 2025 neste sábado (5/4). Afinal, às 18h (de Brasília), para enfrentar os Estados Unidos, no SoFi Stadium, em Los Angeles. Será o primeiro da série de dois confrontos diante das donas da casa. Na próxima terça-feira (8), a equipe comandada pelo treinador Arthur Elias irá encarar os Estados Unidos às 23h30 (de Brasília). Mas aí no PayPal Park, em San José, aproveitando a data-Fifa feminina.

As preparações fazem parte do planejamento traçado pela comissão técnica para a disputa da Copa América. A competição será meses de julho e agosto, no Equador.

“Será um grande jogo, um desafio que nos motiva. Afinal, os Estados Unidos têm uma seleção muito forte” disse Antônia, um dos destaques do time do treinador Arthur Elias, ao site da CBF.

Onde assistir ao jogo do Brasil

O canal SporTV transmite às 18h (de Brasília).

Evento é inédito no SoFi Stadium

O amistoso entre as últimas finalistas dos Jogos Olímpicos será o primeiro evento de futebol feminino realizado no SoFi Stadium. O estádio foi inaugurado em 2020 após investimento de 5,5 bilhões de dólares (mais de 30 bilhões de reais). O estádio foi uma das sedes da Copa América em 2024, receberá oito jogos da Copa do Mundo Masculina de 2026. Mas também fará parte das cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

