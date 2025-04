Que dureza! Vini Jr. perde pênalti, Real Madrid leva gol no fim e cai para o Valencia no Bernabéu

O Real Madrid levou um gol nos acréscimos e acabou derrotado pelo Valencia por 2 a 1, em pleno Santiago Bernabéu, neste sábado (5), pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol. Vini Jr. marcou o gol merengue, porém desperdiçou uma cobrança de pênalti. Diakhaby e Duro marcaram os gols dos Che.

Com o resultado, o Real permanece com 63 pontos, na segunda colocação, contra 66 do Barcelona, que ainda joga na rodada. Caso vença, o time catalão abre seis pontos de vantagem faltando oito rodadas para o fim do Campeonato Espanhol. Já o Valencia sobe para 15º, com 34, ainda preocupado com a zona do rebaixamento.

Agora, o Real Madrid vira a chave de olho na Liga dos Campeões. Na próxima terça-feira (8), os Merengues visitam o Arsenal, no Emirates, no jogo de ida das quartas de final. Pelo Espanhol, a equipe visita o Alavés, no domingo (13), às 11h15 (de Brasília). Já o Valencia recebe o Sevilla, às 16h de sexta-feira (11).

De olho no jogo contra o Arsenal pela Liga dos Campeões, Carlo Ancelotti poupou Rodrygo, deixando o brasileiro como opção no banco, e lançou Brahim Díaz. Contudo, a grande preocupação estava na meta. Afinal, Courtois e Lunin estavam indisponíveis, e o treinador colocou Fran González, jovem de 19 anos da base merengue.

Vini Jr. perde pênalti no início do jogo para o Real Madrid

Em campo, o Real iniciou a partida com a bola nos pés, tentando achar um espaço na defesa do Valencia. Logo aos nove minutos, Mbappé acabou derrubado na área por Tárrega. No entanto, Vini Jr. cobrou no meio e Mamardashvili pegou com a perna esquerda. Em seguida, os Che abriram o placar. Após cobrança de escanteio, Diakhaby cabeceou para o fundo da rede.

O zagueiro do Valencia queria emoção. Logo após marcar a favor, ele acabou fazendo contra o próprio patrimônio. Por sorte, o gol acabou anulado por impedimento de Mbappé no lance. O francês queria jogo e passou a incomodar a defesa visitante. Em três oportunidades, levou perigo. A primeira mandou para fora. Logo depois, parou no goleiro. A blitz merengue era intensa e o camisa 9, desta vez, acertou a trave.

A pressão do Real Madrid seguiu nos minutos iniciais do segundo tempo. Logo aos quatro minutos, os Merengues empataram. Após cobrança de escanteio, Bellingham desviou de cabeça na primeira trave e a bola chegou até Vini Jr., que marcou. Assim, chegou a 104 bolas na rede e se tornou o brasileiro com mais gols pelos Merengues, igualando-se a Ronaldo Fenômeno.

O empate fez o ímpeto merengue crescer, e Ancelotti lançou Rodrygo. O brasileiro quase vira o marcador de cabeça. Em seguida, Ancelotti colocou Endrick em campo, tirando Vini Jr. O ex-atacante do Palmeiras queria jogo e gerou dificuldade para a defesa do time visitante. Os minutos finais foram de pressão. Mbappé e Rüdiger finalizaram para fora. Contudo, quem acabou marcando foi o Valencia. Rafa Mir recebeu lançamento e cruzou para Duro decretar a vitória dos Che na capital espanhola.

