PSG vence e conquista tetra francês com seis rodadas de antecipação

O Paris Saint-Germain não quis nem saber de esperar até o fim do campeonato para festejar. Ainda invicto, o time parisiense precisava apenas de um empate para garantir o tetra francês, mas derrotou o Angers por 1 a 0, em casa, e assegurou a conquista com seis rodadas de antecipação. Désiré Doué anotou o gol solitário no Parc des Princes.

Com o triunfo, o PSG chega a 74 pontos, contra 50 do Monaco, único time que poderia alcançar matematicamente os parisienses antes do início da rodada e que ainda joga neste sábado. Já o Angers segue em uma sequência de derrotas na Ligue1 e corre sério risco de rebaixamento — atualmente é o 14º, estacionado nos 27 pontos, três a mais que o Le Havre, que abre o Z3.

Com o brasileiro Marquinhos entre os titulares, o PSG teve muita posse de bola na primeira etapa, porém poucas finalizações. Assim, o empate sem gols prevaleceu até o intervalo. Mas os donos da casa voltaram melhores e construíram a vitória no segundo tempo, quando foram ainda mais dominantes. Aos dez minutos, Kvaratskhelia fez cruzamento na medida para Doué superar o goleiro Fofana. O Angers sofreu para ensaiar uma reação no tempo complementar, esbarrando na inferioridade técnica.

Este, portanto, foi o 13º título francês do PSG na história — é o maior campeão nacional. Fundado em 1970, o clube parisiense havia sido campeão em 1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 e 2024.

Um dos líderes do elenco do Paris Saint-Germain, o zagueiro brasileiro Marquinhos se tornou o jogador com mais títulos franceses, ultrapassando Verratti: 10 contra 9.

PSG 1X0 ANGERS

28ª rodada do Campeonato Francês

Data: 5/4/2025 (sábado)

Local: Parc des Princes, Paris (FRA)

Gol: Doué, 10’/2ºT (1-0)

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Hernández; Zaire-Emery, Vitinha e Fabian Ruiz; Doué, Gonçalo Ramos e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique

ANGERS: Fofana; Bamba, Lefort e Hanin; Raolisoa, Aholou, Belkhdim, Ekomie, Abdelli e El Melali; Lepaul. Técnico: Alexandre Dujeux

Árbitro: Marc Bollengier

Auxiliares: Thomas Luczynski e Yannick Boutry.

VAR: Hamid Guenaoui

Cartões Amarelos: Hanin, Ekomie, Lepaul (ANG)

Jogos da 28ª Rodada

Sexta-feira (4/4)

Nice 1×2 Nantes

Sábado (5)

PSG 1×0 Angers

Brest x Monaco — 14h

Lyon x Lille — 16h05

Domingo (6)

Lens x Saint-Étienne — 10h

Monpellier x Le Havre — 12h15

Reims x Strasbourg — 12h15

Rennes x Auxerre — 12h15

Olypique de Marselha x Toulouse — 16h45

