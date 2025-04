PSG é tetra! Confira a lista dos campeões franceses

O PSG se sagrou campeão francês da temporada 2024/25 neste sábado, ao vencer o Angers no Parc des Princes, por 2 a 0, com gols de Doue. Com mais este triunfo, o time parisiense chegou a 64 pontos. Ainda faltam mais 21 pontos em jogo para o vice-líder Mônaco, que tem 50 pontos. Assim, mesmo restando sete rodadas, não pode mais alcançar o PSG.

Assim, o Paris Saint-Germain amplia sua vantagem como o maior vencedor da história do Campeonato Francês, com 12 títulos, contra 10 do Saint-Étienne e 9 do Olympique. E é uma façanha: é bom lembrar que o Paris Saint-Germain é relativamente novo, pois foi fundado em 20/8/1970.

Confira a lista de campeões franceses

PSG

13 títulos: 1985/86, 1993/94, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25

Saint-Étienne – 10 (o último em 1980/81).

Olympique – 9 (o último em 2009/10).

Monaco – 8 (o último em 2016/17).

Nantes – 8 (o último em 2000/01).

Lyon – 7 (o último em 2007/08).

Bordeaux – 6 (o último em 2008/09).

Reims – 6 (o último em 1961/62).

Lille – 4 – (o último em 2020/21).

nice – 4 (o último em 1958/59).

Sochaux – 2 (o último em 1937/38).

Sète -2 (o último em 1938/39).

Com 1 título

Lens – 1 (1997/98)

Racing Paris – 1 – (1935/36)

Olympique Lille 1 – (1932/33)

Strasbourg – 1 – (1978/79)

Roubaix-Turcoing – 1 (1946/47)

Auxerre – 1 (1995/96)

Montpellier – 1 – (2011/12)

Agora, o PSG vai em busca de recordes de gols e, principalmente, busca se tornar o primeiro campeão invicto. Pelo visto, está bem próximo disso.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.