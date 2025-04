Inter de Milão cede empate ao Parma e pode ver liderança no Italiano cair para um ponto

Em jogo com tempos completamente distintos, a Inter de Milão abriu dois gols de frente, mas cedeu o empate por 2 a 2 ao Parma neste sábado (5), pela 31ª rodada do Campeonato Italiano. Matteo Darmian e Marcus Thuram colocaram os interistas em vantagem na primeira etapa, mas Andrián Bernabé e Jacob Ondrejka deixaram tudo igual no Estádio Ennio Tardini.

Com o resultado, portanto, a Inter de Milão chega a 68 pontos e permanece na liderança da competição. Entretanto, pode ver o vice-líder Napoli, que entra em campo na próxima segunda-feira, diminuir a distância para apenas um ponto. O Parma, por outro lado, segue em 16º na tabela, agora com 27 somados.

A Inter de Milão, aliás, volta a campo na próxima terça-feira, às 16h (de Brasília), quando encara o Bayern de Munique, pelo duelo de ida das quartas de final da Champions, na Allianz Arena. Já o Parma terá pela frente a Fiorentina na segunda (13), às 10h, pela 32ª rodada do Calcio.

Inter dominante na primeira etapa

O primeiro tempo foi da Inter, que abriu o placar ao seu melhor estilo: com os dois alas invadindo a área. Assim, Dimarco aproveitou rebatida pela esquerda e, dentro da área, cruzou rasteiro para Darmian, do outro lado, finalizar no cantinho – a bola ainda resvalou na trave antes de entrar. O Parma cometeu erros de posicionamento e, assim, viu os visitantes criarem boas chances. Numa delas, já perto do intevalo, Mkhitaryan recebeu completamente livre pela direita e deu passe açucarado para Thuram. Mesmo finalizando mascado, o atacante viu a bola encobrir o goleiro: 2 a 0. Na primeira etapa, aliás, foram 15 finalizações contra apenas quatro dos anfitriões.

Parma reage e busca empate

A Inter diminuiu a intensidade na etapa final e fez mudanças, trocando sua defesa titular pelo lado esquerdo com as sáidas de Batoni e Dimarco. E pagou caro. Cedeu espaços para o Parma, que cresceu demais em campo após as substituições. Em uma boa chegada dos anfitriões, Bernabé – um dos que entraram no segundo tempo – criou espaço e finalizou no cantinho, sem chances para o goleiro. O Parma contiunou levando perigo e, merecidamente, chegou ao empate. O sueco Ondrejka, outra substituição do técnico Cristian Chivu, arriscou jogada individual após receber passe em contra-ataque e contou com desvio na zaga em seu chute para deixar tudo igual no Ennio Tardini. Diferentemente a Inter não deixou escapar uma vitória que parecia tranquila.

Jogos da 31ª rodada do Italiano

Sexta-feira (4/4)

Genoa 0x1 Udinese

Sábado (5)

Monza 1×3 Como

Parma 2×2 Inter de Milão

Milan x Fiorentina – 15h45

Domingo (6)

Lecce x Venezia – 07h30

Empoli x Cagliari – 10h

Torino x Verona – 10h

Atalanta x Lazio – 13h

Roma x Juventus – 15h45

Segunda (7)

Bologna x Napoli – 15h45

