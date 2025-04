Renato Gaúcho tem missões claras para recolocar o Fluminense de volta ao eixo

O técnico Renato Gaúcho estreia no Fluminense neste domingo (6), às 16h (de Brasília), contra o Red Bull Bragantino. O novo comandante, que assumiu a equipe após a saída de Mano Menezes, já poderá ter o contato com o torcedor, afinal o duelo é no Maracanã. Entre os principais desafios do novo treinador é acertar a defesa, evitar o drama do Brasileirão do ano passado e fazer o time mostrar um futebol ofensivo.

No setor defensivo, Renato conta com um titular absoluto: Thiago Silva. No entanto, precisará encontrar o seu parceiro ideal para que a zaga retome o equilíbrio e tenha bons momentos na temporada.

Nas duas últimas partidas, Freytes começou como titular, diante de Fortaleza e Once Caldas. Todavia, não rendeu o esperado. Anteriormente, nas finais do Campeonato Carioca diante do Flamengo, Ignácio fez dupla com o Monstro, mas também não correspondeu. Inclusive, falhou duas vezes no lance do primeiro gol do rival.

Renato Gaúcho pode ainda optar pelos experientes Manoel e Thiago Santos, que tiveram menos oportunidades com o até então treinador Mano Menezes.

Renato diz que vai adotar futebol ofensivo no Fluminense

Uma das maiores críticas em cima do trabalho de Mano Menezes era a predileção por um sistema de jogo mais defensivo. Logo de cara, na entrevista coletiva de sua apresentação como técnico do Fluminense, Renato logo deixou claro que vai optar por um estilo ofensivo, compatível com o que deseja o elenco tricolor.

“Acima de tudo, e o que procurei passar para o grupo, são duas coisas fundamentais: alegria de jogar e coragem. Isso o torcedor pode ficar tranquilo. O Fluminense, enquanto eu estiver aqui, vai jogar como time grande, para dentro e para vencer os jogos. Sempre com cuidado defensivo, independentemente do adversário”.

O Brasileirão só contou até agora com uma rodada, mas o Fluminense foi mal e acabou derrotado pelo Fortaleza, no Castelão, por 2 a 0. Assim, a lembrança do que ocorreu em 2024 logo veio à mente do torcedor, que viu o time escapar do rebaixamento somente no último jogo.

