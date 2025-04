Filipe Luís ganha reforços para escalar Flamengo diante do Vitória; veja possível time

O Flamengo realizou um único treino em Salvador neste sábado (5) e encerrou a preparação para o jogo com o Vitória, às 18h30 (de Brasília) deste domingo, no Barradão. A atividade contou com o retorno de quatro jogadores importantes que ficaram fora da partida contra o Deportivo Táchira, pela Libertadores, na última quinta: Wesley, Gerson, Arrascaeta e Plata.

O quarteto ficou no Rio de Janeiro em recuperação de problemas físicos e se juntou ao elenco já em Salvador, para onde a delegação viajou da Venezuela, na última sexta-feira. Arrascaeta teve uma lesão leve em uma das coxas em jogo do Uruguai na Data Fifa. Já Gerson acabou cortado da Seleção Brasileira após sair com dores da partida contra a Colômbia. Dessa maneira, a dupla também não enfrentou o Internacional, na estreia no Campeonato Brasileiro, no último sábado.

Plata apresentou sinais de fadiga generalizada e um quadro de faringite e febre. Já Wesley estava com desgaste físico e mialgia após a Data Fifa de março.

Quarteto deve ser titular no Flamengo diante do Vitória

A expectativa é que o quarteto retorne ao time titular diante do Vitória. No entanto, a dúvida ficaria por conta da utilização de Arrascaeta desde o início. Caso ele comece jogando, Nico de La Cruz deve ficar no banco. Varela, Michael e Éverton Cebolinha também devem ser reservas. Por outro lado, o Flamengo não terá Danilo, ainda em recuperação de lesão. Pedro pode voltar a receber chances a partir da próxima semana.

Assim, o técnico Filipe Luís deve mandar o seguinte time do Flamengo a campo no Barradão: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta (De la Cruz); Gonzalo Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique.

O Flamengo busca a primeira vitória na competição após estrear com um empate em 1 a 1 diante do Internacional, no último sábado, no Maracanã. Já o Vitória perdeu para o Juventude por 2 a 0, em Caxias do Sul.

