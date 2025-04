Vini Jr. iguala recorde de gols de Ronaldo no Real Madrid

Vini Jr. escreveu mais um grande capítulo de sua história no Real Madrid. Com o gol marcado na derrota para o Valência, neste sábado (5), o camisa 7 igualou Ronaldo com 104 gols. Assim, se tornou o brasileiro com mais tentos pelo clube espanhol.

Ronaldo Fenômeno fez 104 gols em 177 jogos pelo Real Madrid. Já Vini, por sua vez, alcançou a marca com 307 partidas. Além disso, o camisa 7 soma 69 assistências. A lista ainda conta com Rodrygo e Roberto Carlos, com 68, e Marcelo, com 38.

Com o gol marcado contra o Valência, Vini Jr chegou a 20 na temporada 2024/25. Apesar disso, a derrota complicou o Real Madrid no Campeonato Espanhol, que ocupa o segundo lugar com 63 pontos.

