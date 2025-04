Betis freia líder Barcelona na Catalunha, e mantém emoção no Campeonato Espanhol

Em jogo bastante movimentado, o Betis impediu que o Barcelona abrisse grande vantagem na liderança depois do tropeço do Real Madrid. Afinal, os times empataram por 1 a 1 neste sábado (5), pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol. Gavi abriu o placar para os anfitriões, e Natan, ex-Flamengo, deixou tudo igual ainda na primeira etapa do jogo no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha.

Com o resultado, o Barça chega a 67 pontos contra 63 dos merengues , vice-líderes de LaLiga. Já o Betis ocupa a quinta colocação, agora com 48 somados, aparecendo, portanto, na zona de classificação para a Liga Europa.

O Barcelona vira a chave em preparação para a Champions. Na próxima quarta-feira (9), o time espanhol recebe, também no Lluís Companys, o Borussia Dortmund (ALE), pelo duelo de ida das quartas de final. Pelo Espanhol, a equipe visita o Leganés, no domingo (13), às 16h (de Brasília). No mesmo dia, o Betis recebe o Villarreal, às 13h30.

Volume do Barcelona, mas placar igual

O Barcelona teve a iniciativa das ações e abriu o placar logo aos seis minutos, quando Ferrán Torres recebeu na entrada da área e deu belo passe para Gavi, livre na área, chutar cruzado para colocar os anfitriões na frente. O Betis, em desvantagem, não acusou o golpe e se organizou em campo. Aos 16′, após cobrança de escanteio de Lo Celso pela direita, o zagueiro Natan, ex-Flamengo, cabeceou com estilo para o fundo da rede. Apesar da posse de bola superior a 75% na primeira etapa, o Barça não fez valer o bom volume de jogo, já que falhou bastante na conclusão das jogadas.

Pressão do Barcelona não funciona

A etapa final foi tensa do primeiro ao último minuto. Pedri deu um passe sensacional para Koundé na área, mas o lateral-direito, após driblar Ruibal, parou numa defesaça do goleiro do Betis. Raphinha,que entrou aos 11 minutos no lugar de Ferán Torres, criou algumas jogadas pelos lados e teve uma finalização perigosa. Mas dessa vez o brasileiro não conseguiu ser decisivo. Gavi também teve ótima chance, mas sua finalização passou muito perto da trave. Na reta final, Natan quase voltou a balançar a rede em bomba de fora da área que Szczesny se atirou para defender. O Betis, guerreiro, exerceu forte marcação e soube segurar o abafa dos anfitriões, que empílharam chances sem sucesso.

