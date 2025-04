Corinthians x Vasco: Galvão Bueno chega atrasado para estreia na Prime

O locutor Galvão Bueno chegou atrasado para a sua estreia na Prime Vídeo, da Amazon, para a narração do jogo do Corinthians contra o Vasco, pela 2ª rodada do Brasileirão, na noite deste sábado (5/4). Assim, a partida já estava Timão1 a 0, aos 15 minutos do primeiro tempo e já tinha até gol no placar quando o apresentador, ex-Globo e ex-Band, apareceu para dar sequência à transmissão da disputa. Até então, o jogo estava sendo narrado por Napoleão de Almeida, que ocupou o espaço até a chegada do titular.

Aos 14’54 entrou o aviso: “Napoleão, tem um chamado no ar. Alô, Napoleão”.

E a voz de Galvão encheu a transmissão, com um elogio para o colega narrador e para o autor do gol corintiano, o atacante Yuri Aberto.

“Aí meu amigo, parabéns! Gritou o gol bonito, belíssimo gol do Yuri Alberto. Muito obrigado, companheiro”, disse Galvão para Napoleão.

Galvão também disse que, “claro”, houve um imprevisto que motivou seu atraso.

“Tive um problema, evidente, né, estava fora, tive um problema, mas acredito que esteja tudo resolvido. Estava fugindo da marcação do problema “, disse Galvão, engatando a narração e um bom papo com o treinador Vanderlei Luxemburgo, que fazia os comentários do jogo (e trocou por um momento o corintiano Depay pelo vascaíno Payet ao comentar o gol de Yuri Alberto, que abriu o placar).

Prime aposta em Galvão para alavancar audiência

Galvão Bueno é a aposta da Prime para alavancar a captura de novos espectadores, após o sucesso do programa “Galvão e Amigos”, que aumentou em 55% a audiência da Band no horário. Na estreia, no jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, o locutor volta a comandar uma transmissão nacional. Assim, é mais uma experiência para o veterano que saiu da TV Globo em 2022, após a Copa do Mundo do Catar. Ele já havia até anunciado a aposentadoria em transmissões regulares, mas sua chegada à Prime mostra sua aposta em um trabalho inovador na carreira.

“Vamos fazer uma transmissão mais leve, diferente, com informação e com emoção, sempre”, disse Galvão ao anunciar a contratação pela empresa.

O ex-treinador Vanderlei Luxemburgo é o comentarista do jogo de estreia de Galvão. E o canal de streaming vai exibir toda a competição. Afinal, o Prime Video obteve os direitos de 38 jogos do Campeonato Brasileiro de 2024, sendo um por rodada, com exclusividade para os assinantes. Também fazem parte da equipe de transmissão os ex-jogadores Walter Casagrande, Fernandinho e Milene Domingues.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.