Vegetti desabafa após tropeço do Vasco: ‘Muitos erros infantis’

Após a derrota do Vasco por 3 a 0 sobre o Corinthians neste sábado (5), o atacante Vegetti desabafou sobre outro tropeço cruz-maltino. O time carioca começou com muitos reservas, lançou alguns titulares no segundo tempo, incluindo o próprio argentino, e não foi páreo para o Timão em São Paulo. De acordo com o centroavante, o problema não foi jogar sem força máxima. E, sim, ter menos erros ‘infantis’.

“Não é time misturado. Aqui é um grupo que tem que estar pronto quando cada um vai jogar. A gente tem que ser inteligente, porque tem muito jogo, muito campeonato para disputar, mas tem muito a melhorar. A gente comete erros muito infantis que dão gols para o adversário. Somos um time que tomamos muito gol. Não é um problema da defesa, é do time inteiro. Temos de cometer menos erros, porque cometer um erro nesse campeonato que tem grandes jogadores sai gol. Temos de melhorar muito”, comentou Vegetti, em entrevista à “Amazon Prime”.

Defesa em mau momento

Vegetti destacou ainda que o Vasco vem sofrendo muitos gols. Aliás, foram sete só nesta semana: um na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, 3 no empate com o Melgar (PER) e outros três neste sábado (5). O Cruz-Maltino, aliás, tem apenas uma vitória nos últimos quatro jogos oficiais, período que abrange ainda a eliminação para o rival Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca.

“Não podemos tomar três gols contra o Melgar, três gols hoje, um contra o Santos. Não dá para conmpetir assim. Não é culpa do treinador, é culpa nossa, dos jogadores. São erros muito infantis. Mas começa no atacante. Não falo da defesa, de algo particular. Temos que defender melhor começando no ataque”, concluiu Vegetti, que colocou uma bola na trave no final do jogo contra o Corinthians.

O Vasco, aliás, jogou com time reserva de olho na segunda rodada da Sul-Americana. Dessa forma, o Cruz-Maltino recebe o Puerto Cabello (VEN) nesta terça-feira (8) às 21h30 em São Januário.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.