CBF anuncia punição a jogador que subir na bola

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou um ofício aos clubes informando que punirá com cartão amarelo, a partir de agora, jogadores que subirem com os dois pés na bola. O documento afirma ainda que os árbitros serão orientados a marcarem tiro livre indireto.

Na visão da entidade máxima do futebol, o ato é “desrespeito”, cabível de punição. A CBF punirá os atletas em todas as competições que ela organiza, o que inclui as quatro divisões do Brasileirão e a Copa do Brasil. De acordo com a CBF, o lance “gera impactos negativos ao nosso esporte” e provoca “transtorno no ambiente de jogo, produzindo confrontos generalizados”.

A CBF argumenta que baseia-se em uma regra do futebol que prevê infrações por conduta antidesportiva, onde uma das irregularidades apontadas é “mostrar falta de respeito pelo futebol”. Na interpretação da entidade, subir com os dois pés na bola, portanto, enquadra-se nessa regra.

O assunto voltou à tona na final do Campeonato Paulista, quando o atacante Memphis Depay fez isso durante o empate com o Palmeiras, que terminou com título do Timão.

O debate, entretanto, paira o Brasil há cerca de um ano e meio, quando Soteldo, do Santos, pisou na bola durante vitória de 4 a 1 sobre o Vasco pelo Brasileirão de 2023. Ao final daquela temporada, o Peixe foi rebaixado, e o Cruz-Maltino safou-se. Assim, após a última rodada, o atacante Vegetti respondeu na mesma moeda.

