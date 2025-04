Seleção Sub-17 vence de virada e vai para Copa do Mundo

A Seleção Brasileira Sub-17 derrotou o Equador neste sábado (5/4), no Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena, na Colômbia. Assim, a equipe se classificou para a Copa do Mundo. A vitória foi de virada, por 3 a 2, com alívio para os torcedores. Afinal, o gol da classificação saiu aos 44 do segundo tempo, com a assinatura de Luis Gustavo.

O Equador abriu o placar com gol contra do zagueiro Luis Eduardo aos 46 minutos de partida. Na volta do intervalo, Justin Lerman ampliou aos 7 minutos da etapa final. Mas o Brasil começou logo uma reação, marcando o primeiro gol aos 10 minutos, com Luis Eduardo. E foi ele, jogador do Grêmio que havia marcado o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Venezuela no dia 3/4. Dois minutos depois, Gustavo fez mais um, empatando o jogo. E, finalmente, aos 44, Luis Gustavo garantiu a vitória do Brasil.

Com o resultado, a Seleção também avançou para a semifinal do Campeonato Sul-Americano Sub-17, na quarta-feira (9/4), também em Cartagena. O time sob o comando de Dudu Patetuci somou 10 pontos, ficando em primeiro lugar no grupo B.

Pelo regulamento do Sul-Americano Sub-17, os dois primeiros colocados de cada um dos dois grupos se classificam para as semifinais. Além dessas quatro seleções, outras três bem colocadas também se classificam para o Mundial. Enfim, das 10 seleções concorrentes ao título sul-americano, 7 vão para a Copa do Mundo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.