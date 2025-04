Carille defende Vasco reserva em derrota: ‘Trabalho meu’

Após a derrota do Vasco para o Corinthians por 3 a 0, o técnico Fábio Carille defendeu a sua escolha por escalar oito reservas na Neo Química Arena. O comandante afirmou que é necessário poupar, mais cedo ou mais tarde. Afinal, o Cruz-Maltino disputa ainda a Copa do Brasil e a Sul-Americana.

Vale lembrara que Carille lançou titulares no segundo tempo, como Vegetti, que colocou uma bola na trave. No entanto, o domínio foi mesmo do Corinthians, que ainda teve dois gols anulados. Assim, a torcida vascaína mostrou muita insatisfação nas redes sociais.

“A decisão final da escalação é sempre minha, mas claro que tenho que respeitar a todos. Em algum momento teríamos que fazer isso (poupar). Jogamos domingo, quarta com viagem, jogamos hoje e tem partida terça. Os números mostraram certa preocupação. Tem jogadores importantes, como o caso Coutinho, por exemplo, perdemos duas vezes já esse ano. A decisão é minha, mas eu escuto a todos para tomar a decisão”, começou Carille.

Carille destacou ainda que a derrota tem mais a ver com falta de confiança e esoclhas erradas dentro de campo do que pela escolha pela escalação do time quase reserva do Vasco. Os únicos titulares que começaram jogando foram Léo Jardim, Lucas Piton e João Victor. O treinador lançou Alex Teixeira, Hugo Moura, Vegetti, Nuno Moreira e Adson.

“Voltamos, no meu modo de ver, a errar e perder a confiança. Isso não é de hoje, é de anos atrás pelo que estão aqui e me falam. O futebol é um jogo de erros. Para mim, isso voltou. Estava um jogo controlado, saímos errado e tomamos o gol. Nos perdemos dentro de campo. É um trabalho de conscientização. É um trabalho meu e de toda a comissão”, concluiu Carille.

O Vasco, aliás, jogou com time reserva de olho na segunda rodada da Sul-Americana. Dessa forma, o Cruz-Maltino recebe o Puerto Cabello (VEN) nesta terça-feira (8) às 21h30 em São Januário.

