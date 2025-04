Igor Jesus quebra o gelo na vitória do Botafogo sobre o Juventude

O Botafogo conquistou, na noite deste sábado, 5/4, a sua primeira vitória no Brasileirão-2025. No Nilton Santos, que recebeu pouco mais de 10 mil torcedores, venceu o Juventude por 2 a 0, com gols de Igor Jesus, acabando com o jejum de nove jogos, e de Ponte. A partida foi bem movimentada, com os times buscando o ataque e várias chances de gol. O resultado fez justiça ao Glorioso, que foi superior no segundo tempo, princiupalmente com as entradad de POnte e Santiago Rodríguez. Mastrini entrou no fim e fez a sua estreia.

O Botafogo chegou aos quatro pontos. Já o time gaúcho, que vinha de vitória na estreia, parou nos três pontos.

Primeiro tempo amarrado, mas com Botafogo na frente

O Juventude surpreendeu, pois jogou de igual para igual contra o campeão brasileiro, mesmo fora de casa. A marcação alta fez o time alvinegro errar muitos passes. Além disso, quando a bola chegava aos criadores dos cariocas, principalmente Savarino (muito apagado), as jogadas não fluíam.

As chances de gol foram poucas, com as duas melhores sendo lances individuais dos botafoguenses: um cruzamento de Cuiabano que Igor Jesus cabeceou mal e, aos 23, o gol do Glorioso. Artur recebeu na área pela direita, a defesa do Juventude ficou apenas cercando o atacante. Assim, deu a chance para que ele cruzasse para a cabeçada de Igor Jesus. Enfim, foi esse o gol único do primeiro tempo.

Fogão amplia no segundo tempo

O Botafogo voltou mal para o segundo tempo. Afinal, deixou o Juventude livre para criar e quase saindo na frente quando Taliari achou Batalla livre pela esquerda. Mas o atacante pegou mal e chutou para fora. Sorte do Botafogo. Renato Piva colocou Ponte e Santiago Rodrigues nas vagas de Vitinho e Patrick de Paula, aos nove minutos, o que rearrumou o time. Santi, no primeiro lance, quase marcou. E Ponte, que já tinha feito uma grande jogada, apareceu para fazer o segundo gol, concluindo um belo cruzamento de Cuiabano.

O jogo era muito bom e movimentado. Aos 19, Taliari acertou a trave do Glorioso. Aos 23, Artur acertou a trave do Juventude. E ainda teve um gol do Botafogo anulado pelo VAR, que foi uma pintura. Ponte recebeu pela direita e cruzou para Igor Jesus concluir num chute sensacional. Mas Ponte estava impedido no lance. Uma pena. O jogo seguiu lá e cá. Contudo, sem movimentação no placar. Como destaque final, Mastriani entrou aos 41 do segundo tempo, na vaga de Igor Jesus, muito aplaudido, e fez a sua estreia com a camisa botafoguense. Mas teve poucas bolas para mostrar seu jogo.

BOTAFOGO 2X0 JUVENTUDE

Brasileiro-2025 – 2ª Rodada

Data: 5/4/2025

Público: 10.033 pagantes

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: John; Vitinho (Ponte, 9’/2ºT), Jair, Barboza e Cuiabano (Alex Telles, 36’/2ºT); Gregore (Newton, 36’/2ºT), Marlon Freitas e Patrick de Paula (Santiago Rodríguez, 9’/2ºT); Artur, Savarino e Igor Jesus (Mastriani, 41’/2ºT). Técnico: Renato Paiva

JUVENTUDE: Marcão; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel; Giraldo (Nenê, 26’/2ºT), Jadson e Mandaca (Giovanny, 26/2ºT); Batalla, Gabriel Taliari (Matheus Babi, 26’/2ºT) e Peterson (Garcês, 12’/2ºT). Técnico: Fábio Matias

Gols: Igor Jesus, 23’/1ºT (1-0); Ponte, 16’/2ºT (2-0)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Cartões Amarelos: Barboza (BOT);Batalla, Giraldo (JUV)

