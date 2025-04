Quinteros vê Grêmio superior em derrota para o Ceará

Apesar da derrota para o Ceará, o Grêmio foi melhor no Castelão neste sábado (5). Pelo menos é o que argumentou o técnico Gustavo Quinteros. Assim, o argentino naturalizado boliviano classificou o 2 a 0 como injusto e destacou que o Tricolor não mereceu perder.

“Hoje foi um jogo onde o único problema foi o resultado. O Grêmio criou cinco chances claras para fazer. Foi mais favorável ao Grêmio do que contra o Atlético-MG. Melhoramos, mas não tivemos eficácia para marcar. Perdemos o jogo pela ineficácia em definir os cruzamentos. Estamos doloridos porque foi injusto. O Grêmio não mereceu perder hoje. O futebol tem isso. Você perde onde não merece. Vínhamos de duas partidas com vitórias, com confiança, mas hoje, lamentavelmente, o resultado nos golpeou. Nunca pensamos que perderíamos desta maneira”, comentou Quinteros.

Com o resultado, o Grêmio dorme em sétimo lugar no Brasileirão, com três pontos. O próximo compromisso do Tricolor na competição é recebendo o Flamengo no domingo que vem (13) às 17h30. Já no meio da semana, o time de Quinteros pega o Atlético Grau (PER), também em casa, mas pela segunda rodada da Sul-Americana.

“O resultado foi negativo, mas o jogo não. O Grêmio jogou melhor que o rival. Muitos só olham o resultado. Eu não. Sou o treinador. Analisando como jogamos, estamos tristes, mas melhoramos na criação e situações de perigo. Não fomos eficazes hoje como no jogo anterior. Tivemos situações claras. Há que seguir trabalhando para melhorar a definição. Que no próximo jogo consigamos converter e jogar ainda melhor que hoje!”, concluiu Quinteros.

