São Paulo x Corinthians (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Ainda em busca de embalo na temporada e próximos na tabela de classificação, São Paulo e Corinthians fazem clássico, nesta segunda-feira (7), às 20h, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, no CT da Cotia. O Tricolor está na décima colocação do torneio, com cinco pontos. Do outro lado, o Timão está na nona colocação do torneio, com seis pontos em quatro jogos.

Onde assistir

A partida entre São Paulo e Corinthians, pela quinta rodada do Brasileirão Sub-20, aliás, terá a transmissão do Sportv.

Como chega o São Paulo

Na estreia, a equipe do São Paulo goleou o Grêmio por 5 a 1, em Porto Alegre. Na sequência, jogando em Cotia, empatou com o Atlético-GO, em 1 a 1, e foi superado pelo Santos por 4 a 2. Por fim, na última rodada empatou com Fortaleza por 1 a 1 fora de casa.

Para a partida, o técnico Allan Barcelos deve manter o time base. A equipe, afinal, busca seu primeiro título do Brasileiro Sub-20, depois de ter sido vice-campeã em 2021. Além disso, quer ampliar sua boa fase, que inclui conquistas recentes da Copa do Brasil Sub-20 e da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Como chega o Corinthians

Do outro lado, o Corinthians sub-20 também deve manter a base que enfrentou o Cuiabá e o Botafogo nas últimas rodadas pelo Brasileirão Sub-20. Bahia já teve boas atuações e é destaque do time, com cinco gols na temporada, deve mais uma vez ser titular no meio de campo.

Sob o comando do técnico Orlando Ribeiro, o Timão, assim, busca encerrar o jejum de título do Campeonato Brasileiro da categoria. O clube, afinal, não vence o torneio desde 2014. São mais de 10 anos sem levantar o caneco.

SÃO PAULO x CORINTHIANS

5ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20

Data-Hora: 7/4/2025 (segunda-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Centro de Treinamento da Cotia, em São Paulo (SP)

Onde assistir: Sportv

SÃO PAULO: Luciano; Maik, Igão, Andrade e Guilherme Reis; Matheus Ferreira, Lucca e Djhordney; Alves, Paulinho e Lucas Ferreira. Técnico: Allan Barcellos.

CORINTHIANS: Cadu; João Vitor, Fernando Vera, Guilherme Gama e Vinícius Gomes; Caraguá, Yago e Bahia; Dieguinho, Léo Agostinho e Gui Negão. Técnico: Orlando Ribeiro.

Árbitro: Guilherme Nunes de Santana (SP)

Assistentes: Denis Matheus Afonso Ferreira e Izabele de Oliveira

