O Atlético Mineiro estreou com derrota no Brasileiro e o São Paulo apenas empatou. Neste domingo,6/4 busca virar a chave e conquistar os primeiros três pontos na competição. A partida ocorre no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, às 16h (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Este clássico terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão às 14h30, sob o comendo de Cesar avares, que também estará na narração.