Depois dos compromissos pelas competições continentais, Vitória e Flamengo se enfrentam neste domingo (6), às 18h30, pela segunda rodada do Brasileiro, no Barradão, em Salvador. Agora, ambos times procuram a primeira vitória na competição nacional. Este jogo contará com a cobertura da Voz do Esporte. A Jornada esportiva se inicia às 17h. E assim que a bola rolar, Christian Rafael estará na reportagem.