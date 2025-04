Sport x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Sport e Palmeiras se enfrentam na noite deste domingo (6/4), às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife. O Verdão chega embalado pela vitória na estreia na Libertadores, enquanto o Leão conquistou o título pernambucano no meio da semana. Na primeira rodada, os dois estrearam com empates sem gols. O Palmeiras não conseguiu superar o Botafogo, no Allianz Parque. Já o Sport segurou o resultado contra o São Paulo, no Morumbis. Este jogo contarácom a cobertura-raiz da Voz do Esporte. A Jornada se inicia às 17h (de Brasília) e assim que a bola rolar, Diego Mazur estará na narração.

Este Sport x Palmeiras na Voz do Esporte conta, além de Diego Mazur no comando e na narração, com as reportagens de Christopher Henrique e os comentários de Figueiredo Jr. Não perca nada deste jogaço clicando na arte acima a partir das 17h (de Brasília).

