No clássico de Manchester, United e City ficam no 0 a 0

Manchester City e Manchester United não saíram do 0 a 0 neste domingo, 6/4, em jogo pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo foi na casa dos Red Devils, Old Trafford, e o que se viu foram dois times em busca do gol, mas muito frágeis ofensivamente. Ainda assim, Ederson, com uma grande defesa no segundo tempo, evitou que o United vencesse o clássico.

Para o Manchester City, somar apenas um ponto deixa a equipe fora da zona de classificação para a Champions. No momento, o time tem 52 pontos, um atrás do Chelsea, o quarto colocado. Já o Manchester United está com meros 38 pontos, em 13º lugar, amargando uma de suas piores performances na Premier League.

City e United, poucas chances de gol

O primeiro tempo teve muita intensidade das equipes, mas poucas finalizações (quatro para cada lado) e apenas dois chutes em direção ao alvo. Para o United, com Casemiro, mas nas mãos de Ederson, e para o City, um de Foden. Assim, o placar em branco ilustrou bem o que foi, ofensivamente, o clássico de Manchester no primeiro tempo.

No segundo tempo, o jogo manteve a intensidade. O United tentando, mas não conseguindo passar pela boa marcação defensiva, principalmente de Gvardiol e Ruben Dias. Na melhor chance, Ugarte, de fora da área, chutou rente à trave aos 30 minutos. Já o City permanecia tentando jogadas pelos flancos, quase sempre infrutíferas.

Ederson garante o clásico de Manchester no 0 a 0

Contudo, já na reta final, o United teve tudo para vencer. Após cruzamento da esquerda, Zirkzee, na marca do pênalti, mandou uma bomba que foi defendida de forma cinematográfica por Ederson. O goleiro da Seleção Brasileira evitou a derrota de seu time.

Jogos da 31ª rodada do Inglês

Sábado (5/4)

Everton 1×1 Arsenal

Ipswich 1 x 2 Wolverhampton

Crystal Palace 2 x 1 Brighton

West Ham 2 x 2 Bournemouth

Aston Villa 2 x 1 Nottingham Forest

Domingo (6/4)

Fulham 3×2 Liverpool

Brentford 0x0 Chelsea

Tottenham 3×1 Southampton

Manchester United 0x0 Manchester City

Segunda-feira (7/4)

16h – Leicester x Newcastle

