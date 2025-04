Fluminense vence Bragantino na estreia de Renato Gaúcho

A estreia de Renato Gaúcho no Fluminense foi de muita emoção. Com direito a gol marcado nos acréscimos por Martinelli, o Tricolor venceu o RB Bragantino por 2 a 1, neste domingo (6), no Maracanã, pela 2ª rodada do Brasileirão. Além do gol salvador marcado pelo volante, Lima havia aberto o placar no primeiro tempo. Pelo lado do time de Bragança Paulista, Isidro Pitta saiu do banco para balançar a rede. na segunda etapa, quando o Braga dominava o jogo.

Dessa maneira, o Fluminense conquistou os três primeiros pontos no Brasileirão e subiu para a 7ª posição. Além disso, o técnico Renato Gaúcho terá mais tranquilidade para seguir nesta reta inicial de trabalho em sua 7ª passagem pelo Tricolor.

Por outro lado, o Bragantino fez um bom primeiro tempo, buscou o empate, mas deixou o ponto escapar nos acréscimos. Assim, o time paulista segue com o ponto somado no empate contra o Ceará no primeiro tempo, na 16ª posição. Ao mesmo tempo, o Braga não conseguiu quebrar o tube e segue sem vencer o Fluminense no Maracanã há 34 anos.





O jogo

O Fluminense foi melhor no primeiro tempo e levou a vantagem de 1 a 0 para o intervalo. Em casa, o Tricolor se impôs e ditou o ritmo do jogo. Logo aos cinco minutos, Hércules fez boa tabela com Arias e finalizou para uma boa defesa de Cleiton. A bola ainda bateu na trave após o desvio do goleiro. A dupla de zaga do Flu também levou perigo nas jogadas aéreas, mas o gol saiu somente aos 35 minutos. Após boa jogada de Canobbio com Lima, o uruguaio finalizou truncado e a bola sobrou para o meia driblar o goleiro e finalizar.

O Bragantino voltou do intervalo com alterações na equipe e a postura mudou. Dessa forma, o time foi mais incisivo no campo do adversário, obrigou o goleiro Fábio a fazer as primeiras defasagens no jogo para salvar o Flu. Renato Gaúcho fez mudanças na equipe para tentar reassumir o controle da partida, mas os visitantes seguiram melhor. Até que, em jogada de bola parada, Fábio saiu mal do gol e Isidro Pitta, aos 38 minutos, pegou uma sobra de bola para empatar.

Contudo, após escanteio cobrado por Arias, Thiago Silva finalizou e Guzmán tirou em cima da linha. Mas, no rebote, Martinelli pega sobra na pequena área e coloca o Fluminense à frente do placar mais uma vez.

FLUMINENSE 2X1 BRAGANTINO

Brasileirão-2025 – 2ª rodada

Data e horário: 06/4/2025, às 16h (de Brasília).

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ).

Público: 19.729 presentes.

Renda: R$ 866.231,50.

FLUMINENSE: Fábio; Guga (Samuel Xavier, aos 7′ do 2t), Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Bernal, aos 42′ do 2t) e Lima (Ganso, aos 23′ do 2t); Arias, Canobbio (Keno, aos 22′ do 2t) e Cano (Everaldo, aos 23′ do 2t). Técnico: Renato Gaúcho

BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Eric Ramires, aos 14′ do 2t), Gabriel (Fabinho, aos 31′ do 2t) e Jhon Jhon (Isidro Pitta, aos 31′ do 2t); Vinicinho (Lucas Barbosa, aos 14′ do 2t), Eduardo Sasha e Laquintana (Henry Mosquera, no intervalo). Técnico: Fernando Seabra.

Gols: Lima, aos 35′ do 1t (1-0); Isidro Pitta, aos 38′ do 2t (1-1), Martinelli, aos 47′ do 2t (2-1).

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO).

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO).

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

Cartões amarelos: Hércules (FLU).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.