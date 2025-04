Roger promove três mudanças no time do Inter para enfrentar o Cruzeiro

Roger Machado decidiu promover três mudanças no Inter para o confronto contra o Cruzeiro, neste domingo (06), no Beira-Rio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Em comparação a estreia pela Libertadores diante do Bahia, o técnico do Colorado fez modificações na zaga e no ataque. A principal delas foi a entrada de Valencia no lugar de Borré. Ainda no setor ofensivo, Carbonero atuará na vaga de Vitinho. Já na zaga, Juninho sequer está entre os relacionados e Rogel recebe a oportunidade entre os 11 iniciais.

Com relação ao equatoriano, Roger cumpriu com sua declaração na coletiva depois do empate com o Tricolor de Aço pela Libertadores. Borré foi titular nos dois jogos anteriores, mas teve performance discreta. Assim, Valencia o substituiu durante a segunda etapa. Graças ao seu oportunismo e bom posicionamento, anotou o gol que assegurou um ponto para o Internacional na largada no torneio continental.

“A gente precisa entender o momento dos jogadores. Para retomar o protagonismo, às vezes isso precisa ser visto do banco, nos treinos. Aos poucos eles vão sendo reintegrados. E hoje ele vive um grande momento. Enner está merecendo voltar ao time titular. Eu preciso gerenciar esse tempo para mantê-los motivados”, reconheceu o técnico do Inter.

Rogel permanece entre os titulares do Inter com lesão de Juninho

O Colorado anunciou uma lesão muscular na coxa esquerda de Juninho. Portanto, será ausência nas próximas partidas, mas já iniciou tratamento do problema. No último compromisso, aliás, ele precisou deixar o campo por um incômodo na região e a preocupação que o defensor pudesse se tornar um desfalque se concretizou. Na ocasião, Rogel foi escolhido seu substituto e seguirá entre os 11 iniciais.

A outra mudança será também no setor ofensivo. Carbonero que foi reserva no embate com o Bahia ganha nova oportunidade como titular na vaga de Vitinho. O camisa 28 estará disponível no banco. Assim, o 11 inicial do Internacional é: Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão, Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick, Carbonero; Valencia.

