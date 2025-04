Flamengo vence o Cuiabá pelo Brasileirão Sub-20

O Flamengo venceu o Cuiabá por 3 a 0, neste domingo (6), em jogo atrasado da 1ª rodada do Brasileirão Sub-20. Pedro Leão, artilheiro da equipe no ano com 9 gols (7 pela Copa Rio e 2 pelo Brasileirão), Lorran e Fabiano marcam na Gávea, em tarde marcada por forte temporal no Rio de Janeiro. O embate, vale lembrar, foi adiado em três semanas por conta da participação do Fla na final da Libertadores Sub-20, quando o Rubro-Negro foi campeão.

Com o resultado, o Flamengo agora soma seis pontos em quatro jogos (2 vitórias e 2 derrotas) e está na 10ª colocação. Já o Cuiabá está em 14º, com quatro pontos. O Cruzeiro é o líder, com 10 pontos. As duas equipes voltam a campo neste meio de semana. O Fla recebe o América-MG na quarta-feira (9), enquanto o Cuiabá joga em casa contra o Internacional na quinta (10).

O Brasileirão é disputado por 20 times que se enfrentam em turno único. Assim, os oito primeiros avançam para as quartas de final, enquanto os dois últimos são rebaixados. O Flamengo é o segundo maior campeão, com duas taças, atrás só do Palmeiras, tricampeão.

Lorran, com larga experiência no profissional, mas sem espaço com o técnico Filipe Luís, foi um dos destaques da partida. Além de ter feito um golaço aos 31 minutos do segundo tempo, da entrada da área, teve pleo menos outras duas boas chances para o Flamengo Sub-20. O atacante Shola, que está na contramão e vem ganhando oportunidades no time de cima, colocou uma bola no travessão.

