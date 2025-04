Benfica goleia o Porto e assume liderança do Português

Com dois gols em cada tempo e hat-trick de Pavlidis, o Benfica goleou o Porto fora de casa por 4 a 1. Assim, de quebra, assumiu a liderança do Campeonato Português. Otamendi também marcou para os visitantes, enquanto Agehowa descontou para os Dragões.

O Benfica agora soma 68 pontos em 28 partidas, ultrapassando o Sporting. Este, por sua vez, tem 65 pontos, mas um jogo a menos (contra o Braga, nesta segunda-feira). O Porto encontra-se em terceiro, com 56 pontos. Portanto, muito dificilmente será campeão. O Braga fecha o G4, também com 56, mas aiada joga na rodada. Vale lembrar que o Campeonato Português tem 34 rodadas, e Benfica e Sporting se enfrentarão na penúltima rodada, dia 10/5.

Com o hat-trick, o grego Pavlidis isolou-se como terceiro maior artilheiro da competição, com 14 gols. Assim, ele está atrás de Gyokeres, do Sporting, dono de 30 gols, e de Samu, do Porto, que tem 16. O brasileiro Clayton, do Rio Ave encontra-se em quarto, com 13.

O Porto volta a campo agora no próximo sábado (12), quando vista o Casa Pia por mais uma rodada do Campeonato Português. No mesmo dia, o Sporting visita o Santa Clara. Já no domingo (13), o Benfica recebe o Arouca, e o Braga joga em casa diante do AVS Sad.

