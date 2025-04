Zubeldía afirma que sempre vai defender o São Paulo e minimiza nova expulsão

O comandante do São Paulo, Luis Zubeldía, voltou a ser o protagonista de forma negativa. Ainda no primeiro tempo, o técnico foi expulso pela arbitragem no Mineirão, durante a partida contra o Atlético-MG, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino levou cartões após reclamar da não expulsão de Lyanco, zagueiro do Galo.

Desde que assumiu o São Paulo, Zubeldía deixou claro que não se importa com os cartões recebidos à beira do campo. Até agora, já levou 26 amarelos sendo expulso três vezes.

VEJA: Atlético e São Paulo empatam no Mineirão, em jogo marcado por expulsões

“Não sei qual é o critério que esse árbitro usa. Não é a primeira vez que temos problemas com ele. O segundo amarelo para o Lyanco era claríssimo, não deveria haver essa dúvida. Tem coisas que não consigo aguentar. Não sou líder dos árbitros, mas aquele lance do Lyanco era para expulsão. Não me importa sair na televisão ou nas redes sociais sendo expulso, porque vou defender o São Paulo sempre. Uma e mil vezes”, afirmou o técnico.

“Não posso aceitar que um árbitro deixe de expulsar um jogador rival quando ele claramente deveria ser expulso. Tivemos um problema com o pênalti a favor do Palmeiras no Paulistão, por exemplo. Não entendo. Se o time joga bem ou mal, a responsabilidade é minha. Mas, se um árbitro age assim, não me importo nem um pouco em fazer o que for preciso para defender o São Paulo”, concluiu o argentino na entrevista coletiva.

Próximo jogo do São Paulo pelo Brasileirão

O São Paulo ainda não venceu nem perdeu no Brasileirão. Após duas rodadas, acumula dois empates sem gols. O próximo compromisso será contra o Cruzeiro, no domingo (13).

