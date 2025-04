Cuca lamenta efetividade baixa do Atlético e enaltece goleiro Rafael em empate

O Atlético empatou com o São Paulo neste domingo (6), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, e chegou ao quarto jogo seguido sem vencer — dois deles pela competição nacional. Ainda assim, somou seu primeiro ponto. Para o técnico Cuca, o Galo foi superior ao menos no segundo tempo. Ele também destacou a atuação do goleiro Rafael, do Tricolor Paulista.

Aliás, em uma partida marcada por expulsões, o Atlético ficou com vantagem numérica em boa parte da etapa inicial, jogando com 11 contra 10. Mesmo assim, parou em pelo menos três boas defesas do goleiro do São Paulo, que evitou a vitória alvinegra. Cuca, portanto, também comentou o trabalho ofensivo que vem realizando para furar as defesas adversárias.

VEJA: Atlético e São Paulo empatam no Mineirão, em jogo marcado por expulsões

“Tivemos inúmeras chances, domínio total no campo de ataque. Mas, mais uma vez no Campeonato Brasileiro, o goleiro adversário foi o melhor em campo. Aconteceu contra o Grêmio e agora contra o São Paulo. Infelizmente, não conseguimos furar a defesa. Dominamos o jogo, mas não vencemos. E o que é mais fácil no futebol? Corrigir as finalizações ou fazer a equipe criar? Corrigir as finalizações. Finalizamos bem hoje, mas se a bola saísse só um pouco mais do alcance do goleiro, seriam gols. Precisamos manter essa persistência no bom jogo, como mostramos no segundo tempo. O resultado vai chegar” disse o comandante do Galo.

“Ontem, em vez de fazermos dois toques no treino, focamos nas finalizações e na criação de espaço. Porque não adianta só finalizar, é preciso criar o espaço para atacar. A partir das características do jogador que cruza, de quem ataca, o espaço precisa ser ocupado pelo homem de frente. Temos melhorado nesse aspecto, mas ainda não atingimos o ideal. Se estivéssemos no ponto certo, teríamos feito dois ou três gols hoje. Ainda precisamos evoluir muito nas finalizações. Os goleiros vêm sendo os melhores em campo, mas uma hora a bola vai entrar. Persistência e confiança para marcar ” concluiu Cuca.

Próximos jogos do Atlético

O Atlético, por sua vez, volta a campo na próxima quinta-feira (10), contra o Deportes Iquique, pela Sul-Americana. Pelo Brasileirão, o time enfrenta o Vitória no domingo (13), no estádio do Barradão.

