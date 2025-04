Palmeiras vence Sport com pênalti polêmico na Ilha do Retiro

Com pênalti polêmico convertido por Piquerez nos acréscimos, o Palmeiras venceu o Sport por 2 a 1, neste domingo (6), pela 2ª rodada do Brasileirão. Flaco López, de pênalti, abriu o placar para os visitantes, enquanto Chrystian Barletta aproveitou assistência de Lucas Lima para fazer um bonito gol na Ilha do Retiro, ambos no primeiro tempo. O técnico Abel Ferreira optou por poupar seus principais jogadores e o time não conseguiu se impor no Recife. Mas, a equipe melhorou após a entrada de alguns titulares e buscou o gol da vitória.

Dessa maneira, o Palmeiras conquistou a primeira vitória neste Brasileirão. Após ficar no empate sem gols com o Botafogo na primeira rodada, o Verdão somou os primeiros três pontos na Série A e subiu para a 7ª posição.

Por outro lado, o Sport segue sem vencer neste retorno à Série A. O Leão empatou por 0 a 0 com o São Paulo na primeira rodada e viu o Palmeiras buscar a vitória em lance polêmico nos acréscimos da partida. O time da Ilha do Retiro reclamou bastante do pênalti marcado em cima de Raphael Veiga.

O jogo

O Sport se impôs na Ilha do Retiro neste retorno do estádio à Série A. O time teve mais volume de jogo e criou as melhores oportunidades do primeiro tempo. Porém, foi o Palmeiras quem abriu o placar com Flaco López, de pênalti, aos 32 minutos. Mesmo atrás, o Leão manteve o ritmo e empatou pouco depois, aos 37. Lucas Lima cobrou escanteio e Chrystian Barletta finalizou de primeira para marcar um belo gol e as equipes foram para o vestiário com o placar de 1 a 1.

Abel Ferreira promoveu duas mudanças no intervalo, com as entradas de Estevão e Piquerez, titulares da equipe. No entanto, as primeiras alterações não surtiram efeito e o Sport teve o domínio do jogo, criando as melhores oportunidades. O Verdão só conseguiu crescer na partida após as entradas de Raphael Veiga e Anibal Moreno. Assim, com o fim do esquema de três zagueiros, o Porco subiu a marcação e passou a levar perigo ao gol do Sport. Dessa maneira, Raphael Veiga caiu após disputa com Matheus Alexandre e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Piquerez confirmou a vitória.

SPORT 1X2 PALMEIRAS

2ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 06/04/2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Ilha do Retiro, no Recife

SPORT: Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús; Du Queiroz (Fabricio Domínguez, aos 32′ do 2t), Rivera, Sergio Oliveira e Lucas Lima (Lenny Lobato, aos 37′ do 2t); Chrystian Barletta (Carlos Alberto, aos 37′ do 2t) e Pablo (Arthur Sousa, aos 32′ do 2t). Técnico: Pepa.

PALMEIRAS: Weverton; Bruno Fuchs (Raphael Veiga, aos 13′ do 2t), Murilo e Micael; Giay, Emiliano Martínez (Anibal Moreno, aos 13′ do 2t), Lucas Evangelista (Vitor Roque, aos 27′ do 2t), Felipe Anderson (Estevão, no intervalo) e Vanderlan (Piquerez, no intervalo); Facundo Torres e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Gols: Flaco López, aos 32′ do 1t (0-1); Chrystian Barletta, aos 37′ do 1t (1-1); Piquerez, aos 46′ do 2t (1-2).

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Cartões amarelos: Rivera, Lucas Lima, Pablo, Sérgio Oliveira, Rivera (SPT); Abel Ferreira, Facundo Torres, Bruno Fuchs, Murilo, Vitor Roque (PAL).

