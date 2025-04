Inter domina o Cruzeiro e vira líder do Brasileirão

O Inter aproveitou expulsão ainda no primeiro tempo e construiu uma vitória por 3 a 0 sobre o Cruzeiro, neste domingo (06/04), no Beira-Rio. No duelo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Colorado foi dominante em quase todo o jogo e marcou duas vezes ainda na primeira etapa. Assim, em um intervalo de seis minutos, Alan Patrick abriu o placar e Valencia fez o segundo. Borré foi o autor do terceiro gol na etapa complementar.

A Raposa condenou o cartão vermelho para cartão vermelho para o zagueiro Jonathan Jesus, pois alegou erro de avaliação do árbitro Marcelo de Lima Henrique. Portanto, com o resultado positivo, o Internacional alcançou os quatro pontos e assumiu a liderança provisória do Brasileirão. A equipe celeste se encontra na 12ª colocação, com um ponto a menos.

Inter aproveita vantagem numérica e marca duas vezes

Até os 20 minutos do primeiro tempo, o equilíbrio marcou o duelo entre Internacional e Cruzeiro. Contudo, a expulsão controversa do zagueiro Jonathan Jesus, zagueiro do time celeste mudou o cenário do jogo. A equipe mineira, aliás, chegou a abrir o placar com o Eduardo, mas a arbitragem assinalou a saída de bola pela linha de fundo depois do lançamento de Lucas Romero para William. A partir da vantagem numérica, o Colorado passou a ser mais até mais dominante no jogo. Os donos da casa passaram a intensificar a pressão no campo de ataque, que surtiu efeito. Afinal, foram eficientes ao transformar as oportunidades em gol.

Pelo lado esquerdo, o Internacional valorizou a posse de bola, depois de troca de passes com paciência, Alan Patrick abriu o placar. A jogada se destacou por trama rápida do meio-campista, Carbonero e Bernabei. Após seis minutos, Valencia se antecipou a Fabricio Bruno e aproveitou cruzamento rasteiro de Wesley. O atacante criou a jogada em tabela com o camisa 10. Em contrapartida, mesmo com o cenário adverso, o Cruzeiro não se abateu e levou sustos com o lateral Kaiki Bruno e Wanderson. O segundo arriscou de longe depois de puxar contra-ataque e carimbou a trave. O Colorado seguiu fulminante, com intenso volume no campo de ataque e ficou perto de marcar o terceiro com Valencia. O equatoriano carimbou o travessão

Segundo tempo com roteiro semelhante

Na etapa complementar, o Inter empilhou oportunidades. Em nova triangulação rápida e envolvente, Alan Patrick recebeu de Aguirre e tocou para Valencia. O camisa 13 serviu Carbonero, que finalizou, mas Fabrício Bruno bloqueou com carrinho. Os donos da casa até conseguiram marcar o terceiro com Wesley, mas a arbitragem anulou o lance por toque de mão de Carbonero. O camisa 21 do Internacional teve nova chance depois de roubar a bola no ataque, mas chutou sem força e Cássio defendeu sem dificuldades.

Fabrício Bruno salvou a Raposa novamente após tentativa de Valencia. O equatoriano não aproveitou chance ao driblar o goleiro adversário. Com poucos minutos em campo, Romero deu passe em profundidade para Borré. O colombiano driblou Gamarra com categoria e aumentou a vantagem no placar ao finalizar rasteiro. Além disso, Vitinho ainda desperdiçou outra oportunidade. Com a dificuldade pela desvantagem numérica, o Cruzeiro teve uma chance perigosa já na reta final. Lautaro Díaz recebeu na entrada da área e chutou colocado. Com extrema dificuldade, Anthoni se esticou e impediu o gol.

INTERNACIONAL 3X0 CRUZEIRO

2ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Data e horário: domingo, 06/04/2025

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho, Bernabei; Fernando (Ronaldo/ Intervalo), Bruno Henrique (Diego Rosa, 34’/2ºT), Vitinho (Carbonero, 34’/2ºT), Alan Patrick (Romero, 24’/2ºT), Wesley; Enner Valencia (Borré, 24’/2ºT). Técnico: Roger Machado

CRUZEIRO: Cássio; William, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Kaiki Bruno (Marlon, 39’/2ºT); Lucas Romero, Matheus Henrique, Eduardo (Gamarra, 26’/1ºT); Dudu (Rodriguinho,30’/2ºT), Wanderson (Marquinhos, 30’/2ºT) e Gabigol (Lautaro Díaz, Intervalo). Técnico: Leonardo Jardim

Gols: Alan Patrick (30’/1ºT) (1-0), Enner Valencia (36’/1ºT) (2-0), Borré (31’/2ºT) (3-0) (INT)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)

VAR: Daiane Muniz (SP)

Cartões amarelo: ; Cássio (CRU)

Cartões vermelho: Jonathan Jesus (20’/1ºT) (CRU)*

*Impediu uma chance clara de gol

