Após derrota para Palmeiras, Sport sugere ‘importação’ de árbitros

O vice-presidente de futebol do Sport, Guilherme Falcão, protestou contra a arbitragem brasileira após a derrota do time para o Palmeiras por um pênalti que, segundo ele, não existiu. O jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (6/4), na Ilha do Retiro, terminou em 2 a 1 para o Verdão, devido ao pênalti marcado pelo juiz Bruno Arleu de Araújo já nos acréscimos do segundo tempo.

No lance, o árbitro marcou falta de Matheus Alexandre em Raphael Veiga dentro da área. Mas, para o Sport, o jogador rubro-negro tocou apenas na bola. Além disso, o que mais irritou o Sport foi a omissão do VAR.

“Eu consigo compreende que o árbitro, nas quatro linhas, possa se equivocar. Mas não consigo entender como, com árbitro de vídeo, não tenha sequer a revisão do lance”, reclamou Guilherme.

O dirigente ficou tão indignado que sugeriu a “importação” de árbitros de outros países. Afinal, ele lembrou que jogadores e treinadores costumam vir do exterior.

“Está na hora de importar árbitro também. A arbitragem no Brasil não está no nível do Campeonato Brasileiro. Temos uma das ligas mais competitivas do mundo, com grandes treinadores e jogadores. Mas seguimos com árbitros que não acompanham esse nível”, afirmou.

Guilherme marcou uma reunião para segunda-feira com a Comissão de Arbitragem da CBF para formalizar a queixa. Após o desabafo do dirigente, o técnico do Sport também se queixou do que aconteceu em campo no finzinho do jogo: “Fiquei incrédulo”, ele disse.

“Fizemos um grande jogo. Fica uma sensação de impotência muito grande”, lamentou.

