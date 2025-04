Antes da Libertadores, como foram os adversários dos times brasileiros

Nesta semana, as emoções da Libertadores estão de volta com a disputa da segunda rodada da fase de grupos. Porém, ao redor do continente sul-americano, os torneios locais deram sequência nas suas disputas no último fim de semana. Em razão disso, o Jogada 10 fez um levantamento para saber como os adversários do brasileiros na segunda rodada dos grupos da Libertadores se saíram nos compromissos que também serviram como “prévia” continental.

Nesse sentido, um ponto chama atenção no que se refere ao retrospecto dos sete adversários: o aproveitamento. Isso porque apenas três deles conseguiram sair de campo vitoriosos. Dois dele, aliás, pertencentes ao mesmo grupo, casos de Atlético Nacional e Nacional.

No caso dos colombianos, o triunfo veio de maneira modesta, já que o placar final contra o Union Magdalena foi de 1 a 0. O embate em questão valeu pela 12ª rodada do Apertura local. Por outro lado, ao enfrentar o Cerro Largo, o Bolso “sobrou” e aplicou um imponente 4 a 0. Ex-Atlético-MG e Santos, Otero foi um dos destaque do confronto na 10ª rodada do Apertura uruguaio com dois gols.

A saber, desse grupo de equipes, quem também venceu no fim de semana foi o Carabobo. Na visita ao Caracas, o triunfo por 1 a 0, pela 10ª rodada do Apertura venezuelano, garantiu a liderança isolada da competição.

Outros resultados dos adversários de brasileiros na Libertadores

Alianza Lima 1 x 1 Universitario

Unión 1 x 0 Central Córdoba

2 de Mayo 1 x 1 Cerro Porteño

Colo-Colo 0 x 0 Santiago Wanderers

Todos os jogos da 2ª rodada na fase de grupos da Liberta

08/04

Botafogo x Carabobo – 19h

Libertad x Talleres – 19h

Peñarol x San Antonio Bulo Bulo – 21h

River Plate x Barcelona de Guayaquil – 21h30

Estudiantes x Universidad de Chile – 21h30

Independiente del Valle x Universitario – 23h

09/04

Olimpia x Vélez Sarsfield – 19h

Nacional x Bahia – 19h

Bolívar x Sporting Cristal – 21h30

Flamengo x Central Córdoba – 21h30

Palmeiras x Cerro Porteño – 21h30

LDU x Deportivo Táchira – 23h

10/04

Racing x Atlético Bucaramanga – 19h

Internacional x Atlético Nacional 19h

Colo-Colo x Fortaleza – 21h

São Paulo x Alianza Lima – 21h30

