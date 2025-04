Ganso agradece Fluminense e retorna aos gramados: ‘Agora é só entrar no ritmo’

Com um gol no fim, o Fluminense venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 na estreia do técnico Renato Gaúcho. Assim, o confronto pelo Brasileirão também marcou o retorno de Paulo Henrique Ganso. Depois de uma leve miocardite, o meio-campista ficou longe dos gramados no primeiro trimestre de 2025.

“Só agradecer a Deus e as pessoas que me ajudaram, o doutor Fabrício, todo o pessoal do clube, do Fluzão. Minha família, minha esposa, meus filhos… todo mundo que estava perto. Voltando aos poucos, acho que já foi um bom teste ali tendo que correr atrás da equipe do Bragantino, que é uma intensidade muito alta, mas a gente conseguiu. Agora é só entrar no ritmo”, disse.

Vale lembrar que o jogador teve uma inflamação do músculo cardíaco, o miocárdio, que pode causar danos ao coração. Isso aconteceu na pré-temporada de janeiro, o que acarretou em uma ablação, procedimento realizado para corrigir possíveis sequelas na região.





Dessa forma, o camisa 10 voltou aos treinos no fim de março. Ele apareceu entre os relacionados justamente na volta de Renato Gaúcho ao clube. Em campo, entrou aos 22 minutos do segundo tempo e mesmo ainda sem ritmo de jogo, arriscou uma finalização.

O atleta não entrava em campo desde o dia 1º de dezembro de 2024, há mais de quatro meses, no empate do Fluminense com o Athletico pela 36ª rodada do Brasileirão. Por fim, Ganso recebeu o cartão vermelho após empurrar Canobbio, que defendia as cores do clube paranaense, e ficou de fora da última rodada contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

