Carille vê pressão aumentar no Vasco e terá sequência em São Januário

Após a derrota por 3 a 0 para o Corinthians pelo Brasileirão, o técnico Fábio Carille viu a pressão sobre seu cargo no Vasco aumentar. Afinal, a equipe também deixou o triunfo sobre o Melgar escapar na Sul-Americana e sofreu sete gols nos últimos três jogos. Agora, o comandante terá dois duelos seguidos em São Januário para dar a volta por cima e fazer o time se recuperar em ambas as competições.

Dessa forma, a diretoria cruz-maltina tem se incomodado com a postura da equipe nas últimas partidas, sobretudo quando abriu 3 a 1 no Peru, recuou, e cedeu o empate nos minutos finais. Diante do Timão, mais uma atuação abaixo das expectativas, o que faz com que o futuro do comandante seja questionado.

Vale destacar que ele optou por poupar grande parte dos titulares e explicou na coletiva que teve respaldo para tal decisão. Isso porque a delegação viajou do Peru direto para São Paulo, na sequência de partidas fora de casa. A comissão conseguiu realizar apenas duas atividades antes de enfrentar a equipe paulista.





Outro ponto negativo no trabalho de Carille é a pressão da torcida, que tem se intensificado com o tempo. Mesmo atuando com reservas, a postura pouco competitiva incomodou, sucumbindo com facilidade diante do adversário, na Neo Química Arena. Apesar das fracas atuações, há um entendimento de que os resultados durante o período não foram muito abaixo do que se esperava em 2025.

Diante desse contexto, a sequência de jogos em São Januário será decisiva, segundo o portal “ge”. Assim, o Vasco recebe o Puerto Cabello, da Venezuela, na próxima terça-feira, pela Sul-Americana, às 21h30 (de Brasília). Na sequência, o time terá pela frente o Sport no sábado, às 21h (de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.