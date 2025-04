Pedro Caixinha mantém otimismo no Santos em meio à fúria de torcedores

Pedro Caixinha preferiu não entrar em conflito com a torcida do Santos e afirmou que os santistas têm razão em suas reclamações após o empate com o Bahia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. Vaiado e muito criticado por suas decisões, o português mantém o otimismo para as próximas rodadas da competição.

O Santos, aliás, perdeu na estreia para o Vasco, em São Januário, e agora empatou por 2 a 2 com o Bahia, de Rogério Ceni. Mesmo pressionado, Pedro Caixinha garante que não se abala com as críticas da torcida.

VEJA: Santos cede o empate ao Bahia e segue sem vencer no Brasileiro

“A torcida é sempre soberana. Para apoiar, para entender o momento que o clube está vivendo daqui para frente. E é soberana para vaiar. Prefiro que vaiem a mim do que aos meus jogadores. Não tenho nenhum problema com essa pressão. Ela não vai me levar a tomar decisões nas quais não acredito, do primeiro ao último dia”, afirmou o português.

“Sempre procuram culpados, mas estou sempre presente. Vão buscar culpados, e cabe a mim defender nossos jogadores. Isso vou fazer sempre, para que eles possam dar a resposta em campo. Não vencemos, mas como jogamos é um sinal de que vamos ser muito fortes neste Brasileirão”, concluiu Caixinha.

Pedro Caixinha espera por Neymar no Santos

Agora, o Santos enfrenta o Fluminense, pela terceira rodada do Brasileirão. O jogo está marcado para domingo (13), no Maracanã. Neymar é aguardado para ser relacionado e, quem sabe, fazer sua estreia na competição.

