Dirigente do Betis relata esforços para manter Antony no clube

Nome que está no Betis por empréstimo do Manchester United, Antony tem sido figura desequilibrante na equipe espanhola. Desde sua chegada, são quatro gols e cinco assistências em 13 partidas. Não por acaso, existe um crescente interesse em saber sobre os movimentos do clube radicado na Andaluzía para prolongar o vínculo que tem validade até junho deste ano.

Após o empate de Los Verdiblancos contra o Barcelona, o diretor de futebol, Manu Fajardo, comentou sobre o caso de maneira objetiva. De acordo com suas palavras, alternativas estão em análise para viabilizar a continuidade de Antony no Betis:

“Tentaremos, de diferentes maneiras, fazer tudo o que for possível para manter Antony na próxima temporada. Estamos orgulhosos do que conseguimos ao contratar Antony e trazê-lo para o Betis.”

No acordo entre espanhois e ingleses pelo atacante de 25 anos, não existe uma opção de compra obrigatória ou mesmo valor fixado para tal operação. Desse modo, para prolongar a permanência do atleta, os Béticos terão de avaliar qual cenário se encaixa na realidade financeira.

Atualmente, o modelo que soa como mais plausível é prorrogar o atual empréstimo, pelo menos, até o fim da temporada 2025/2026. Isso porque, na época que o United adquiriu os direitos de Antony junto ao Ajax, o valor total da aquisição chegou a 100 milhões de euros (R$ 504 milhões, na cotação da época).

Logo, a tendência é que a representação de Manchester aproveite o bom momento técnico do brasileiro e tente recuperar percentual considerável do investimento feito, algo que o Betis não teria condições de arcar.

