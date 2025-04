Textor: ‘Vamos jogar contra um time pequeno de Paris no Mundial’

Em vídeo divulgado na manhã desta segunda-feira (7), o sócio proprietário da SAF do Botafogo, John Textor, alfinetou o Paris Saint-Germain, um dos adversários do Mais Tradicional no Super Mundial de Clubes, de junho a julho, nos Estados Unidos. O magnata falou sobre compromissos dos times que fazem parte da Eagle Football Holding. Molenbeek (BEL), Crystal Palace (ING), Lyon (FRA)… Quando chegou a vez do Glorioso, o bilionário mirou e atirou no PSG.

“Vamos jogar contra um time pequeno de Paris”, provocou.

Nos Estados Unidos, em seu bunker, Textor mostrou respeito aos outros adversários do Glorioso na competição internacional. Ou seja, o PSG está engasgado em sua garganta.

“O Botafogo conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, garantindo sua vaga. Vamos enfrentar, também, um clube histórico, como o Atlético de Madrid, e o Seatle Sounders. Estou muito ansioso pelo torneio”, revelou o big boss do Botafogo.

Recentemente, neste ano, Textor andou se estranhando com o PSG. Em uma discussão ríspida, Nasser Al-Khelaifi, o presidente do clube parisiense, cuspindo abelhas africanas, mandou o norte-americano “calar a boca” e o chamou de “caubói”.

Textor não deixou barato e foi mais elegante na resposta. Apareceu, assim, com vestes típicas de caubói em uma partida do Lyon. Antes, porém, era o big boss que estava no ataque, criticando, com ênfase, o modelo de negociação do PSG. Segundo ele, o fundo do Qatar que comanda o Paris Saint-Germain distorce a competitividade do futebol francês.

O Botafogo estreia no Super Mundial contra o Seattle Sounders, no dia 15 de junho. Em seguida, enfrenta o PSG, no dia 19. Por fim, mede forças com o Atlético de Madrid, no dia 23.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.