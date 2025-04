Quinteros mobiliza Grêmio para segunda vitória na Sula e afastar questionamentos

A derrota do Grêmio por 2 a 0 para o Ceará, no último sábado (05), promoveu o crescimento da desconfiança e questionamentos ao técnico Gustavo Quinteros. O trabalho que está próximo de atingir os três meses sofre algumas críticas dos torcedores nas redes sociais. Entre elas, vitórias e classificações minimizadas por desempenhos que não foram convincentes, além de escolhas controversas de jogadores nas escalações, segundo avaliação de torcedores.

O revés para o Vozão deu fim a uma sequência de quatro jogos de invencibilidade. Neste período houve os empates com o Athletic, de Minas Gerais, pela segunda fase da Copa do Brasil, e Inter, pelo jogo de volta da decisão do Estadual. No primeiro embate, a equipe assegurou a classificação após vencer disputa nos pênaltis. Já o segundo clássico contra o rival acarretou no vice-campeonato do Gauchão. Ou seja, simultaneamente a quebra da hegemonia de sete títulos consecutivos.

Tal situação foi a que motivou as primeiras críticas. A superioridade do arquirrival nas duas partidas da decisão aumentaram a insatisfação. Com o período livre de treinos antes da estreia no Campeonato Brasileiro e maratona exaustiva de compromissos, a expectativa era de que houve correções. Contudo, o Imortal seguiu com performances que não impressionaram. Tal contexto ficou evidente com reconhecimento de Quinteros que as atuações contra o Atlético e Sportivo Luqueño não agradaram. O comandante ressaltou que havia a necessidade de uma evolução do desempenho. Isso porque o argentino alegou que o Tricolor Gaúcho já poderia entregar um futebol mais vistoso, mesmo com pouco tempo de trabalho.

Quinteros aponta evolução no Grêmio

Apesar da derrota para o Ceará, Quinteros avalia que houve uma melhora do time. As opções do treinador em escalar com frequência o zagueiro Jemerson e o atacante Pavón também promovem reclamações na torcida. Isso porque são os principais alvos de crítica pelos desempenhos abaixo das expectativas. O técnico argentino deu nova chance aos dois como titulares no revés para o Ceará. Tal decisão causou revolta nos torcedores nas redes sociais.

Apesar das críticas, a diretoria entende que o trabalho é recente, completa três meses, nesta terça-feira (08/04). Além disso, a maioria dos reforços chegou ao clube já com a temporada em andamento e precisam de entrosamento. A maratona exaustiva de jogos em um curto intervalo de tempo atrapalha esse processo. Por isso, sabe da necessidade de tempo para a evolução do trabalho e dá o respaldo à comissão técnica. O Grêmio volta a campo para encarar o Atlético Grau, do Peru, exatamente nesta terça. O embate ocorrerá, às 19h, na Arena, pela segunda rodada do Grupo D da Sul-Americana.

