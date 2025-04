Quinteros ensaia Grêmio mais ofensivo, mas espera por Braithwaite e Cristian Olivera

O Grêmio finalizará sua preparação, nesta segunda-feira (07), para o confronto com o Atlético Grau, do Peru. O técnico Gustavo Quinteros ensaia uma equipe com uma postura mais ofensiva. Afinal, provavelmente ele promoverá os retornos do lateral-direito João Pedro e o meio-campista Cristaldo como titulares. Com isso, Igor Serrote e Edenilson devem voltar a ser opções no banco. O comandante ainda se mostra otimista com a possibilidade de voltar a utilizar Braithwaite e Cristian Olivera. Isso porque os dois jogadores considerados peças essenciais ainda se recuperam de problemas físicos.

Por isso, os dois nem sequer estiveram entre os relacionados para a viagem a Fortaleza para o embate com o Ceará e permaneceram no departamento médico. O dinamarquês trata de uma entorse no tornozelo esquerdo. Ele se machucou na estreia do Imortal pela Sul-Americana na reta final da vitória sobre o Sportivo Luqueño, no Paraguai. Já o uruguaio apresentou um desgaste muscular na coxa.

Em ambos os casos, os exames de imagem não constataram lesões, porém a decisão foi por preservá-los. Exatamente com o intuito de evitar agravar os seus diagnósticos e transformá-los em contusões. Ainda há a possibilidade de promover mais três modificações. No caso, a entrada de Rodrigo Ely na vaga de Jemerson na zaga, Cuéllar no lugar do Dodi no setor criativo e Aravena no ataque, com a ida de Pavón para o banco.

Grêmio terá a baixa de Amuzu na Sul-Americana

A ausência certa será o atacante Amuzu, que se envolveu em um choque de cabeça na derrota para o Vozão. Ele será desfalque no confronto com o Atlético Grau, pois ocorrerá durante o prazo de cumprimento do protocolo de concussão da Fifa. O clube indicou que o o belga está totalmente recuperado, porém só voltará a ficar à disposição para o duelo com o Flamengo.

Inclusive, o revés para o Vozão aumentou a pressão e os questionamentos sobre o trabalho do técnico Gustavo Quinteros, que completará três meses nesta terça-feira (08). Assim, o comandante precisará encontrar soluções rápidas, pois tem compromissos importantes nesta semana. O Tricolor Gaúcho enfrentará o Atlético Grau, nesta terça-feira (08), às 19h, na Arena, pela segunda rodada do Grupo D da Sul-Americana. Em seguida, o Imortal terá o Flamengo como adversário, às 17h30, no próximo domingo (13), também em casa, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

