Resultado de julgamento de Lucas Paquetá é adiado

O resultado do julgamento de Lucas Paquetá, por envolvimento com apostas esportivas, foi adiado. O jogador, portanto, passou por uma audiência que durou cerca de três semanas. Ele é investigado por má conduta e a Federação Inglesa pede o banimento do meia do esporte.

Segundo o jornal inglês The Guardian, o painel independente que estava a frente da audiência do meia brasileiro não deu um resultado devido à complexidade do caso. Além disso, a audiência retornará apenas depois de junho, uma vez que os advogados presentes no caso têm outros compromissos.

Vale ressaltar, portanto, que o julgamento de Lucas Paquetá, denunciado em maio de 2024 por má conduta com relação a apostas, começou no dia 17 do mês passado.

Caso Paquetá

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA) investiga o meia por má conduta em quatro jogos do West Ham entre 2022 e 2023. Segundo o inquérito, o brasileiro teria forçado cartões amarelos nas partidas, todas pelo Campeonato Inglês, para beneficiar apostadores. Os jogos, por sua vez, aconteceram entre novembro de 2022 e agosto de 2023, contra Leicester, Aston Villa, Leeds United e Bournemouth.

Dessa forma, as acusações da FA de 2024 afirmam que Paquetá tentou “influenciar o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência dessas partidas ao tentar intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito impróprio de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrassem com as apostas”.

Ex-técnico depôs a favor

O técnico David Moyes, que trabalhou com o jogador no clube inglês e atualmente comanda o Everton, prestou depoimento a favor do brasileiro, de acordo com o jornal inglês “Daily Mail”.

Paquetá busca provar sua inocência no caso. Dessa forma, ele tem expectativas no depoimento do ex-treinador, que ainda segundo o portal inglês, deve ter relação especifica à advertência que o jogador recebeu no empate por 1 a 1 com o Bournemouth, em agosto de 2023.

Na ocasião da partida, Paquetá era alvo do Manchester City. Assim, ele teria pedido para não entrar em campo, uma vez que atrapalharia a negociação. No entanto, David Moyes explicou ao brasileiro que pretendia utilizá-lo enquanto ele continuasse sendo seu jogador. Assim, o meia aceitou atuar com a promessa de ser substituído. Porém, o meia só deixou o campo aos 49 minutos do segundo tempo, justamente após receber o cartão amarelo por tocar a mão na bola.

Assim, o meia espera provar que não poderia ter se envolvido em um esquema de apostas, uma vez que ele nem queria estar em campo.

