Neymar critica punição para o jogador que subir na bola: ‘Muito nhênhênhê’

Neymar foi mais um atleta a discordar da decisão da CBF de proibir qualquer jogador de ficar em pé em cima da bola. Em ofício, a entidade máxima do futebol no Brasil determina a marcação de tiro livre indireto e cartão amarelo a quem cometer a infração.

Dessa maneira, o camisa 10 do Peixe comentou em uma publicação do ex-jogador e apresentador da TV Globo Denilson. Para o craque, regras como esta atrapalham o futebol.

“Futebol tá ficando cada vez mais chato. Muito nhênhênhê”, escreveu Neymar.

No Brasileirão de 2023, o atacante Soteldo, do Santos, chamou a atenção ao subir na bola na goleada sobre o Vasco, na Vila Belmiro. Na época, o lance repercutiu muito e gerou revolta dos jogadores cruz-maltinos. Dessa forma, o venezuelano acabou levando um cartão amarelo.

No lance, o atacante Sebastián Ferreira, do Vasco, levou amarelo por chegar duro após Soteldo descer da bola e rolar para um companheiro. Dessa maneira, com a confusão instaurada, coube ao árbitro expulsar Lucas Lima e Rodrigo Fernández, do Santos, e Gary Medel, do Vasco.

Na decisão do Campeonato Paulista deste ano, Memphis Depay, do Corinthians, repetiu a jogada contra o Palmeiras. Assim, após a determinação da CBF, o holandês se pronunciou contrário à decisão.

“Vamos nos concentrar em quais regras podem melhorar o esporte e focar no lado comercial do futebol, o que beneficia os clubes, os fãs e os jogadores, em vez desses anúncios bobos”, postou Memphis.

