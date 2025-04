Newcastle vence e afunda ainda mais o Leicester na Premier League

Sem sustos e sólido, o Newcastle superou o Leicester por 3 a 0, nesta segunda-feira (7), no King Power Stadium, pela 31ª rodada da Premier League, o Campeonato Inglês. Murphy, duas vezes, e Barnes marcaram para os Magpies ainda no primeiro tempo. A equipe comandada por Eddie Howe não sofreu sustos e soube controlar a partida na segunda. As Raposas, por sua vez, precisam de um verdadeiro milagre para não caírem para a segunda divisão.

Com o resultado, o Newcastle sobe para quinta posição, com 53 pontos, e está se classificando para fase de grupos da Liga Europa. No entanto, tem o mesmo número de pontos do quarto colocado Chelsea, na área de classificação para Champions League da temporada que vem. O time vai seguir na luta até o fim por vaga na maior competição europeia.

Do outro lado, o Leicester se afunda cada vez mais. A equipe está na 19ª colocação, com apenas 17 pontos, sendo 15 pontos atrás do Wolves, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Os Foxes, aliás, só conseguem pontuam até 38 caso vençam todos os seguintes jogos do torneio. No entanto, é bem improvável.

O JOGO

Mesmo em casa, o Leicester não conseguiu se impor e viu um baile do Newcastle no primeiro tempo. Logo minuto inicial, Murphy abriu o placar após bom cruzamento de Livramento para área. O time de Eddie Howe não parou de atacar e, aos 10 minutos, Burn quase fez um gol antológico. Ele roubou bola no meio de campo e chutou de longa distância para surpreender o goleiro adiantado. A bola bateu no travessão e sobrou para Murphy, sozinho, ampliar o marcador. O domínio dos visitantes, aliás, permaneceram e fizeram mais um com Barnes após boa jogada de Joelinton. Antes mesmo do fim do primeiro tempo, os torcedores do Leicester deixaram o estádio.

Na etapa final, o Newcastle optou por diminuir o ritmo e controlar o jogo. O time não teve grande chances para balançar as redes, mas também não sofreu pressão dos donos da casa. O famoso técnico van Nistelrooy, afinal, proporcionou algumas mudanças para tentar mudar o panorama, porém, teve dificuldade. O atacante Monga, de apenas 15 anos, foi acionado pelo treinador. O jovem já é alvo do Manchester City, porém ainda precisa de mais minutos para mostrar seu futebol. Aliás, a melhor chance aconteceu com o zagueiro Faes nos acréscimos, e ficou nisso.

31ª RODADA

Sábado (5/4)

Everton 1×1 Arsenal

Ipswich 1 x 2 Wolverhampton

Crystal Palace 2 x 1 Brighton

West Ham 2 x 2 Bournemouth

Aston Villa 2 x 1 Nottingham Forest

Domingo (6/4)

Fulham 3×2 Liverpool

Brentford 0x0 Chelsea

Tottenham 3×1 Southampton

Manchester United 0x0 Manchester City

Segunda-feira (7/4)

Leicester 0x3 Newcastle

