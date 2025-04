Guardiola critica Matheus Nunes: ‘Não é inteligente o suficiente’

Há três anos, após a goleada de 5 a 0 do Manchester City sobre o Sporting, Pep Guardiola elogiou Matheus Nunes, dizendo que ele era “um dos melhores jogadores do mundo”. O tempo passou, e em 2023, o treinador acabou contratando o português junto ao Wolverhampton. No domingo (6), porém, após o empate sem gols no clássico contra o Manchester United, Guardiola parece ter mudado de opinião. Matheus tem sido escalado como lateral-direito, principalmente por causa dos desfalques no elenco do City, e o técnico explicou o motivo da escolha.

“Ele pode se tornar um bom lateral-direito por causa do seu físico. Acho que ele não é um jogador para atuar no meio, porque não é inteligente o suficiente, não tem compostura”, afirmou o treinador, criticando o jogador português.

“Ele tem uma habilidade incrível e está aprendendo bastante… Os laterais sempre cometem um erro comum: quando o cruzamento vai para o segundo pau, onde você está, eles estão sempre dormindo. E ele defendeu muito bem dois ou três cruzamentos do Bruno Fernandes, do Dorgu. Tem físico para isso, sabe jogar na posição e tem ajudado muito”, completou, também reconhecendo pontos positivos.

“Quando começamos a temporada e eu disse que o Matheus ia jogar como lateral-direito e o Nico [O’Reilly] como lateral-esquerdo, vocês perguntaram: ‘do que você está falando?’ Mas é isso. Manu Akanji está voltando, temos dois jovens zagueiros, mas nos últimos dois ou três jogos, a defesa foi excelente…”, disse Guardiola.

Guardiola analisa o clássico de Manchester

“Jogo equilibrado. Eles tiveram chances, nós também. O único problema é que nos movimentamos demais com a bola. Precisávamos estar nas posições certas e não conseguimos. Tivemos o controle, mas não nos lugares certos para machucar eles no primeiro tempo. Melhoramos um pouco nos primeiros minutos da segunda etapa. O United tem sido uma equipe muito boa nas transições, defende em bloco contra a gente, com o Garnacho e toda a velocidade que ele tem. Eles se conectam por dentro, sabem exatamente o que têm que fazer. Saímos com um ponto, preferia vencer, mas seguimos na briga”, concluiu.

