Paulinho inicia transição física e está próximo de estrear pelo Palmeiras

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira (7) após a vitória por 2 a 1 sobre o Sport, na Ilha do Retiro, no último domingo, pela segunda rodada do Brasileirão. A novidade ficou por conta do atacante Paulinho, que iniciou a transição física.

O jogador vinha treinando de forma controlado depois de passar por cirurgia na perna e deu mais um passo em sua recuperação. Dessa maneira, está perto de estrear pelo Verdão. Ao lado do atacante, Maurício e Marcos Rocha também seguiram com o cronograma de transição.

Desfalque contra o Sport por conta de uma pancada no joelho direito, Richard Ríos treinou de forma integral. Dessa maneira, não deve ser problema para o duelo contra o Cerro Porteño, na quarta-feira (9), pela Libertadores.

Os atletas que foram titulares no Palmeiras contra o time pernambucano fizeram atividades regenerativas na Academia. Assim, os demais jogadores, incluindo Raphael Veiga e Aníbal Moreno, participaram de treino técnico em dimensões reduzidas.

O Alviverde ainda fará um treino nesta terça-feira em preparação para o duelo diante do Cerro Porteño, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela segunda rodada da Libertadores. Na primeira partida, o Palmeiras venceu o Sporting Cristal, fora de casa, por 3 a 2.

